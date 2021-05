El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que la decisión de proceder en su contra fue tomada desde Palacio Nacional, pero aseguró que se defenderá “hasta el límite de sus fuerzas”, aseguró el mandatario estatal a través de un posicionamiento publicado en sus redes sociales.

Lo anterior, luego de que se diera a conocer que se giró una orden de aprehensión en su contra, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

El mandatario dijo que este hecho implica una violación a la presunción de inocencia y a las garantías de debido proceso.

“Tengo conocimiento de que se ha girado orden de aprehensión en mi contra, a pesar de que el Congreso de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han determinado que se mantiene vigente e intocable la protección que otorga la Constitución General de la República a un gobernador de un estado libre y soberano”.

Les comparto el siguiente posicionamiento:

Aseguró que la orden para detenerlo tendría motivos políticos “evidentes” pues se emplea la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores y a los ciudadanos críticos a la gestión del gobierno federal.

Luego de que los líderes de la Cámara de Diputados y Senado, Ricardo Monreal e Ignacio Mier, dieran a conocer la acción de la FGR, Cabeza de Vaca acusó que “no es casualidad que la existencia de la orden de aprehensión se hubiese difundido en primera instancia por militantes del partido en el gobierno, esto sólo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional”.

Y agregó: “Estoy consciente de que el piso no es parejo y que la ley ha quedado sepultada por el capricho. La Constitución no protege a la persona, sino a la función que un servidor público democráticamente electo desempeña. Nuestra ley fundamental garantiza que la responsabilidad que otorgan los ciudadanos a través de las urnas, no sea revertida arbitraria y discrecionalmente para mandar mensajes de miedo o de intimidación”.