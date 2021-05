Un trozo de hielo de casi 80 veces el tamaño de Manhattan, Nueva York, terminó por desprenderse del lado Este de la plataforma de hielo de Ronne, en el mar de Weddell, en la Antártida, detalló la Agencia Espacial Europea.

El iceberg A-76 mide al menos 170 kilómetros de largo y 25 kilómetros de ancho, con un área de 4 mil 320 kilómetros cuadrados.

Los experto señalan que este es el fragmento de hielo más grande existente del planeta, incluso superando al A-23A, que tiene cerca de 3 mil 380 kilómetros cuadrados y también flota en el mar de Weddell.

Relive the birth of the #A76 iceberg with this stunning animation!



The animation was created using four @CopernicusEU #Sentinel1 images and shows the giant slab of ice breaking off from the Ronne Ice Shelf on 13 May 2021.



A-76 is currently the biggest iceberg in the world😱 pic.twitter.com/h97PbYdo0y