Al tiempo de afirmar que no utiliza recursos del Congreso del Estado, la candidata por la diputación del Distrito 10, Nora Merino Escamilla, aseveró que jamás permitiría el ingreso a su equipo de campaña de figuras exmorenovallistas.

En videoconferencia de prensa, explicó que aunque realiza en una campaña intensa por la reelección, continúa siendo la presidenta del Poder Legislativo, ya que no ha descuidado sus labores.

Horas antes, el gobernador, Miguel Barbosa, calificó como una "inmundicia" que integrantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) permitan el arribo de exmorenovallistas, como Mario Rincón.

“La campaña la lidero yo, hay personas que aportan como Gabriel Biestro, cuando hay quien llegue con esos nexos ni siquiera se toman la molestia de venir aquí”, aseveró la abanderada de Morena.

Respecto a las acusaciones del diputado local, José Juan Espinosa Torres, señaló no estar utilizando recursos del Congreso, por lo que le pidió al legislador que si tiene pruebas se presente en Puebla para presentar su denuncia.

De este modo, recordó que el diputado ni siquiera está en el país, ya que legisla desde Estados Unidos.

“No hay que hacer eco a voces de personas que no tienen ni la autoridad ni lo hacen de manera directa, al no estar en el estado y en el país. Habla sin tener alguna prueba, soy una mujer íntegra y limpia, hay gente que me apoya, pero ninguna trabaja en el Congreso”, sostuvo.

“La mayoría chavos, chavas, que están conmigo desde hace tiempo, algunos desde 2015, si tienen denuncias que la hagan, que las presenten. La ignorancia es muy atrevida cuando el presupuesto no pasa de 10 millones de pesos para difusión y trabajo. No utilizaré al Congreso”, aseveró Nora Merino.

Indicó que Espinosa Torres lo único que hace "es crear grilla" a una campaña limpia y basada en la 4T.

“Lo que dice casi siempre es mentira. Se nota que está alejado de la vida política del estado, y ojalá venga a Puebla y que presente pruebas”, lo retó.

En otro tema, también corrigió la plana a los candidatos de la coalición PRI-PAN y PRD, de que la elección no se gana con encuestas, sino con las boletas, "algo que ya deberían de haber aprendido".

“Decirle al candidato (Eduardo Rivera Pérez), que la repetición de una acción nos será una realidad, mejor que revise el trabajo que están haciendo ellos y nosotros”, dijo.