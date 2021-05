El gobernador, Miguel Barbosa, calificó como "impúdico" el hecho de que operadores del exgobernador Rafael Moreno Valle ahora hagan labor electoral a favor de candidatos por Morena. Pidió que dirigentes en Puebla hagan respetar al partido político.

Al ser cuestionado en torno a que Mario Rincón González se sumó a los trabajos electorales, el gobernador refirió que Rincón González “es uno de los tramposos del morenovallismo”.

“Está tan combinadito el tema de los personajes en la política que no me sorprende nada, Mario Rincón es uno de los tramposos del morenovallsimo, ya eso es impudicia, la llegada de gente así a las campañas de Morena, no se quién lo haya invitado”, señaló el gobernador, Miguel Barbosa.

El jefe del Poder Ejecutivo estatal también se refirió a Enrique Nácer Hernández, quien hace trabajo electoral en Acatlán de Osorio, reiteró que es "impúdico" que los personajes citados se mezclen ahora en Morena.

“Son profesionales de las trampas, Morena debe de respetarse, que los dirigentes hagan respetar a Morena no metiendo a las personas así, ya salió un Enrique Nácer en Acatlán de Osorio, puros operadores del morenovallismo, ahora haciendo trabajo político por candidatos de Morena”, dijo el jefe del Poder Ejecutivo estatal.

Mario Rincón González fue diputado por el PAN por el distrito de Tepeaca y siempre apoyo las iniciativas del ex gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, además fue uno de sus operadores electorales en aquella región del estado.

Exhibe Raymundo Atanasio apoyo de Mario Rincón

En sus redes sociales, el diputado con licencia, Raymundo Atanacio Luna, exhibió el respaldo de Mario Rincón González. En el video se muestran además a Abraham Martínez y Sergio Salomón.

El morenovallista, Mario Rincón González habría sido invitado por el senador, Alejandro Armenta Mier, a la campaña de Morena, ahora que el control del Comité Ejecutivo Estatal de este partido; el legislador federal tiene alta influencia en la Comisión Nacional de Elecciones de este partido político.

“Nuestra jornada comienza en la sección novena de Acatzingo en compañía de Abrahan Martínez, Sergio Salomón y Mario Rincón. Las y los ciudadanos ya tomaron una decisión. La 4T seguirá avanzando con la fuerza del pueblo, que es también la de Morena”, escribió en sus redes sociales el aspirante a legislador federal, Raymundo Atanacio Luna.

El contexto

Desde el inicio del proceso interno de Morena, varios de sus fundadores fueron desplazados con candidaturas, y es que través de la Comisión Nacional de Elecciones se prefirió otorgar espacios a personajes externos, tanto en las presidencias municipales como en las diputaciones locales.

Lo anterior llevó a que al menos 350 impugnaciones se ventilarán en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las que se han resuelto de forma paulatina.