Claudia Rivera Vivanco denunció que la guerra sucia en su contra se ha incrementado a través de mensajes personales sobre encarcelarla aunque gane la elección del domingo seis de junio. Acusó ser blanco de una persecución política.

A 15 días del proceso electoral, la candidata por Morena-PT, reiteró que "los consejos" de mejor "pélate" de Puebla tampoco la van a amedrentar en su camino rumbo a la presidencia municipal pues aseguró que la transparencia del uso de los recursos fue una constante durante los más de dos años al frente de la administración municipal.

Bajo esa perspectiva lamentó esa "estrategia intimidatoria" que emplean sus adversarios electorales porque saben que van a perder en la jornada del primer domingo de junio.

Rivera Vivanco precisó que desafortunadamente en casos como el que ha denunciado la justicia en territorio nacional se apegue a la presunción de la inocencia que permite la presunción de inocencia, factor que aprovechan las personas para realizar actos indebidos.

Refrendó que en el pasado reciente los "mensajes sicilianos" eran utilizados para amedrentar y causar caos, pero a ella esos correos del zar, subrayó, han sido cara a cara y directos.

"Me empezaron a llegar algunos mensajes, no sicilianos, sino que han sido muy directos, cara a cara, pero no me harán declinar".