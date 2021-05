El gobernador, Miguel Barbosa, exhortó a los líderes del comercio informal en Puebla, Federico López y Martín Juárez, que no intervengan el día de las elecciones, pues la administración estatal no lo va a permitir.

Al ser cuestionado en torno a la intervención que tendrá el gobierno del estado para poner orden en el comercio ambulante, el gobernador dijo que se está en ese proceso, pero además advirtió que para el día de la elección se tendrá especial cuidado y advirtió a los líderes del comercio informal que no intervengan.

“No se metan el día de las elecciones [a] hacer nada irregular, no se metan, no se metan, no violenten la ley, no hagan cosas irregulares, no lo vamos a permitir, nada más”, dijo el mandatario local a los líderes de ambulantes en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

El llamado se lo hizo a Federico López y a Martín Juárez quienes mantienen una disputa por el control del ambulantaje en el Centro Histórico. Se les liga con presuntos grupos de la delincuencia en Puebla capital.

En otro tema, el gobernador, aclaró que el conflicto registrado en Pahuatlán se suscitó debido a que presuntas bandas dedicadas al narcomenudeo ajustaron cuentas, después del asesinato de tres personas, entonces, vino la efervescencia política, pero en principio el tema no fue por una situación electoral.

La Secretaría de Gobernación (Segob) está realizando labor en aquella demarcación con el objetivo de buscar orden: “Los hechos violentos fueron de origen hechos derivados de acciones por narcomenudeo ese es el origen, tres personas pasan frente a una talachería y estaba un señor de apodo 'El Largo', bajan esas tres personas y lo ejecutan entre los disparos sale lesionado y después muerto el dueño de la talachería, su asistente y otra persona que iba con el señor que iba con 'El Largo'”, explicó.

El gobernador, comentó que después de esos eventos se registró efervescencia electoral, pero el origen fue un tema de narcomenudeo, por lo que en el lugar ya hay gente de la Secretaría de Gobernación para que las cosas se mantengan en calma, además de la vigilancia permanente por parte de la Policía Estatal.