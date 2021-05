La candidata a la presidencia municipal de Cuautlancingo, por la coalición Juntos Haremos Historia', Lupita Daniel, aseguró que el objetivo de su campaña es llevar sus propuestas al mayor número posible de ciudadanos y eso "lo está logrando recorriendo los barrios, colonias y juntas auxiliares del municipio", así lo señaló luego de recorrer el Barrio de Nuevo León en la cabecera municipal.



Recordó que para consolidar la transformación del municipio es necesaria la suma de voluntades, por lo que pidió el voto de confianza para que sea ella la que encabece la próxima administración municipal.



"El 6 de junio tendremos en nuestras manos la decisión de qué es lo que queremos para Cuautlancingo; quiero que me apoyen para llegar a la presidencia municipal, quiero que me ayuden a construir un gobierno más sensible a las necesidades de las personas", expresó.



Asimismo, señaló que su proyecto de gobierno municipal, se basará en la consolidación de las buenas acciones enfocadas prioritariamente a los jóvenes, por lo que consideró necesario crear espacios para la práctica deportiva y anunció que de ser favorecida con el voto el próximo 6 de junio, se construirá una cancha de usos múltiples en el terreno que fue adquirido para la inspectoría, dicha cancha será de gran beneficio para los jóvenes, adultos mayores y población en general, ya que el deporte mantiene saludables física y mentalmente, señaló.