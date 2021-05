Los consentidos de la juventud, Lasso y Danna Paola, se unen en la canción “Ladrones”, con la que esperan volver a llegar al gusto del público, recordando que, la primera vez que colaboraron juntos estos artistas fue en 2019 con el tema “Subtítulos”.

De Ladrones

“Ladrones” es un tema que el propio Lasso define como un reggaetón con pena, un género que siente que define algunas de sus canciones y en sus propias palabras es una manera de indagar en esas cadencias de reggaetón sin perder el sonido que lleva trabajando en los últimos años.

Ahora una vez más uniendo talento con la mexicana Danna Paola, el track toma una fuerza increíble. Lo anterior porque la letra de la canción habla sobre esas relaciones que uno no debería de tener, que sabes que te van a perjudicar, pero de una manera u otra terminas involucrado en ellas.

También acomoda perfecto para las relaciones que a veces uno quiere tener con alguna amistad pero que sabemos muy bien la forma en la que terminan las cosas. De estas temáticas nace el nombre del track.

El track fue producido por Orlando Vitto, con una estructura muy minimalista, utilizando los sonidos adecuados y justos para darle la identidad que se buscaba. Una base muy fuerte de la canción, son los coros que caracterizan el sonido de esta producción.

Interesante destacar, es que tanto la temática de la canción como el videoclip es la continuación del track “Subtítulos”, la primera parte fue esa etapa donde ambos quieren, pero no tienen claro si darán el paso o no y para esta segunda parte todo gira entorno a que a pesar de saber que no deberían de hacer nada ya lo están haciendo, como ladrones.

Respecto al video de más de 3 minutos, este inicia los primeros segundos donde termina el videoclip pasado, (Subtítulos), donde a Lasso le habían disparado y en esta continuación se descubre que fue lo que sucedió, literalmente dos años después.

El clip que indica que habrá una tercera canción y colaboración, es dirigido por Gaby Noya, el videoclip muestra una química increíble en cámara entre Lasso y Danna, ambos sumando todo su talento y arte en la canción.