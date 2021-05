Los mercados de la ciudad deben ser lugares limpios, ordenados, seguros y convertirse en la opción más atractiva para el consumo de los ciudadanos, además de centros de abasto rentables también para los comerciantes, quienes en muchas ocasiones son víctimas de presiones e incluso extorsiones de las autoridades, afirmó la candidata a la presidencia municipal de Puebla de Redes Sociales Progresistas (RSP) América Soto.

En un recorrido por el Mercado Independencia de la ciudad, la aspirante progresista platicó con locatarios y ciudadanos, quienes acuden a este centro de comercio, sobre la necesidad de dotar de más y mejor mantenimiento a los 20 mercados municipales, literalmente “rescatarlos del abandono”.

Explicó que muchos de estos inmuebles no están ocupados a ciento por ciento, debido a que no constituyen un lugar adecuado y seguro para los comerciantes y, por tanto, los habitantes de la ciudad no acuden a ellos por la falta de oferta, la mala apariencia que tienen muchos y la inseguridad que en ocasiones representa visitarlos.

“Los mercados deben ser funcionales tanto para los que venden como para los que vienen a comprar, los gobiernos municipales les dan poco o nulo mantenimiento y eso con el tiempo ha provocado esto, muchos locales vacíos y pues el descuido”, expresó América Soto.

La candidata de RSP criticó que a pesar del abandono que las autoridades tienen hacia los mercados municipales, los locatarios sí son objeto de presiones y condicionamiento en momentos muy específicos como son procesos electorales.

“Hay mucho temor porque los presionan, los condicionan a apoyar a los candidatos de Morena en la ciudad y ellos no tienen opción, no hacerlo les puede representar perder su medio de subsistencia, es una injustica que los utilicen como botín político”, expresó.

América Soto afirmó que entre los ejes de trabajo que tiene su propuesta de gobierno, esta fortalecer el consumo interno para beneficiar la economía de la ciudad y con ello lograr que los recursos permanezcan y se distribuyan entre la población mejorando su calidad de vida.