Eduardo Rivera Pérez, candidato común por el PAN, PRI, PRD, PSI y CPP dijo que los ciudadanos están cansados de experimentos e improvisaciones por parte de quienes no han sabido gobernar, y reiteró el llamado al voto parejo.

El aspirante durante el sábado hizo además un llamado a la ciudadanía para salir a votar el próximo 6 de junio en compañía de familiares y amigos, a fin de contribuir a corregir el rumbo de Puebla.

Al visitar el Fraccionamiento Los Héroes Puebla, donde hizo un recorrido para saludar a los comerciantes y vecinos de la zona, Rivera Pérez señaló que es importante que los poblanos también favorezcan con su preferencia a las y los candidatos a diputados locales y federales.

“Cuando he estado en la calle, en estos recorridos, escuché a colonos y comerciantes que me decían puntualmente que ya no querían más experimentos ni improvisaciones y por eso vamos a cambiar el rumbo”, puntualizó.

Al dialogar con los habitantes de Los Héroes Puebla, recordó sus 6 acciones para cambiar el rumbo de Puebla: Escudo Puebla para la seguridad; Impulsa Puebla para reactivar la economía; Ciudad de 10 para mejorar las calles y los servicios públicos; así como Médico en Tu Casa, Estancias Infantiles y Contigo Mujer.

Durante el recorrido y diálogo vecinal, Rivera Pérez estuvo acompañado de candidatos a Regidores, así como, de liderazgos y habitantes de la zona.

Así mismo, brigadistas voluntarios del candidato hicieron una faena para la limpieza del parque en el que el candidato concluyó su caminata.