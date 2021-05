En esta temporada de campañas electorales se ha visto toda clase de situaciones que sólo podrían ocurrir en México.

Muestra de ello fue lo ocurrido con el candidato a la alcaldía Venustiano Carranza por Partido Redes Socialistas (RSP), el luchador “Tinieblas”, quien de plano se quedó sin palabras en pleno debate realizado el pasado viernes luego de ser cuestionado sobre la comunidad LGBT.

La periodista y moderadora del debate en la CDMX, Pamela Cerdeira, le hizo una pregunta en torno a este sector y la respuesta fue ajena.

“¿Cómo piensa impulsar la inclusión de la comunidad LGBT +?”.

A su favor puedo decir que es una persona mayor y le pregunté algo que no esperaba. 😬 pic.twitter.com/HkSmosdbhl — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) May 22, 2021

Tras la pregunta por parte de la conductora de Imagen Televisión, el luchador se quedó callado por varios segundos, por lo que la moderadora repitió la pregunta y ante la presión, el luchador respondió algo que no tenía que ver.

“Creo que es muy importante los recorridos que he hecho por toda la alcaldía, escuchar a la gente, proteger a la mujer, muchas mujeres se quejan de que no ha habido una protección para ellas. Yo les he dicho que llegando a alcalde, yo las voy a proteger, porque hay mucha inseguridad, hay madres solteras que no tienen qué comer, y eso es injusto, nosotros debemos de protegerlas”, dijo.

El hecho no pasó desapercibido en las redes sociales, pues en cuestión de horas, el luchador se hizo tendencia en Twitter y blanco de diversos memes hechos por varios usuarios.

Por su lado, el luchador aclaró que lo ocurrido en el debate de la CDMX fue que escuchó la pregunta, pero expuso que tiene el compromiso de integrar a las minorías a todas las propuestas de programas en la alcaldía Venustiano Carranza.

Hace un par de días en el debate, la moderadora me preguntó acerca de mis propuestas sobre la comunidad LGBTTTIQ+, con toda honestidad les digo que no escuché la pregunta.

Mi compromiso es integrar a las minorías en todos los programas de la Alcaldía, su participación y respeto. pic.twitter.com/YuAjfJyODC — Tinieblas Y Alushe (@tinieblasalushe) May 22, 2021