El gobernador, Miguel Barbosa, se pronunció porque el Instituto Electoral del Estado (IEE) organice un debate entre los candidatos a la alcaldía de Puebla, con el objetivo de que los ciudadanos conozcan las propuestas de cada aspirante y decidan a salir a emitir su voto el 6 de junio.

Por medio de sus redes sociales, el mandatario estatal convocó al IEE y a “todos los candidatos y candidatas de los partidos políticos por la presidencia municipal de Puebla, los exhorto a que se lleve a cabo entre ustedes, al menos 1 debate público abierto con reglas claras”, citó.

Al @Puebla_IEE , a todos los candidatos y candidatas de los partidos políticos por la presidencia municipal de Puebla, los exhorto a que se lleve a cabo entre ustedes, al menos 1 debate público abierto con reglas claras. — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) May 24, 2021

El jefe del Poder Ejecutivo estatal señaló que este ejercicio permitirá a los ciudadanos conocer las propuestas “de gobierno y pueda contrastarlas; y conseguir así una participación electoral informada y consciente”, escribió en sus redes sociales.

Desde el pasado viernes, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) analiza la realización de un debate entre candidatos y candidatas al gobierno municipal de Puebla, sobre este tema se han pronunciado, Claudia Rivera Vivanco, Edgar Yamil Yitani, Eduardo Rivera Pérez, Alfredo Victoria y Evelyn Hurtado, sin embargo, la petición no se ha concretado en virtud de los gastos del que generará el debate y por la inquietud de que el tema se considere en los gastos de campaña de cada aspirante.

Gobierno, alejado de campañas

Previo al anuncio, en conferencia de prensa, el gobernador, Miguel Barbosa, reiteró que por primera vez en la historia de Puebla la administración estatal no influye en el proceso electoral, pues no hay operadores políticos y los órganos electorales no están controlados por el Ejecutivo.

“El gobierno del estado no está en campaña en favor o en contra de un candidato o candidata, es la primera vez en la historia política del estado que un gobierno estatal no está en campaña, no tiene recursos públicos orientados a resultados electorales, no tiene el control de los órganos electorales, estamos honrando la palabra otorgada en nuestras propuestas originales de gobierno, estoy cumpliendo el acuerdo que signe con el presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo.

Y es que el mandatario estatal fue cuestionado en torno a las acusaciones de Claudia Rivera, quien afirma que desde la Secretaría de Movilidad y Transporte se está haciendo el llamado a que se vote por Eduardo Rivera Pérez.

El gobernador reiteró que para estas acusaciones se tienen que emitir pruebas, de lo contrario se tienen que ofrecer disculpas públicas por los señalamientos: “Nadie podrá decir que nosotros estuvimos a favor de un candidato o en contra de una candidata, salvo que se quieran utilizar estas afirmaciones como pretexto, como explicación de algo, de expectativas de malos resultados, no estamos en campaña y eso a ver qué presenten una prueba porque si no las presentan vamos a exigir que se disculpen”, puntualizó.

En la víspera de la renovación de Morena, al término del proceso electoral ordinario, dijo que este partido tiene que prepararse para lo que sigue: “Sin duda que en todos los partidos habrá evaluación de sus integrantes para tener mejor desempeño en lo que sigue”, comentó.