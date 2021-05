El gobernador, Miguel Barbosa, anunció una investigación de la situación que prevalece en la Escuela Normal Rural "Carmen Serdán" en Teteles de Ávila Castillo, pues las alumnas serían obligadas a salir a botear y a saquear camiones por órdenes superiores, a su vez, enfatizó en que las alumnas no tienen la necesidad de buscar apoyos de alimentación o incluso pagar graduaciones porque el gobierno del estado anualmente destina recursos para estas actividades.

Así como las alumnas han exigido justicia, luego del accidente ocurrido el pasado jueves en el que fallecieron dos alumnas, el mandatario local reiteró que es preocupante la convivencia entre alumnas de ese plantel y que sean obligadas o forzadas a cometer actos en las carreteras o bien que se les imponga una orientación ideológica.

“Las niñas de cuarto obligan a las otras niñas para recaudar fondos para sus fiestas de clausura, que no se arriesguen, pero que no mientan, los hechos del día jueves son hechos lamentables por los cuales tenemos que tener una profunda tristeza por haber ocurrido así, en Tlaxcala no hay jurisdicción de autoridades poblanas. Exigimos el esclarecimiento de los hechos, exigimos el esclarecimiento de los hechos donde perdieron la vida dos niñas que eran el futuro de sus familias, exigimos, a nosotros no nos van a querer voltear la tortilla”, sentenció el gobernador.

El mandatario local dijo que este es buen momento para investigar el motivo por el cual las alumnas constantemente salen a las carreteras para pedir dinero, saquear camiones y manifestarse, pues dijo que las alumnas de este plantel, como el del resto de las escuelas normales en la entidad, no tienen la necesidad de estas acciones porque el gobierno del estado invierte en diferentes acciones desde alimentación, infraestructura, servicios y graduaciones.

Acompañado por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez, se informó que tan sólo para temas de infraestructura, el gobierno del Estado ha destinado 18 millones de pesos, además se han pagado recursos por la entrega de kits académicos cada 6 meses.

Por otra parte, autoridades estatales informaron que “son 800 mil pesos mensuales para su manutención para poder comprar la comida necesaria, tienen hoy todas las instalaciones dignas, camas nuevas, colchones nuevos, todo nuevo, ese es el trato que habido entre el gobierno y la normal rural de Teteles, Puebla tiene 11 normales públicas una de ellas es la rural de Teteles”, comentó el gobernador.

Compromiso de la SEP

El titular de la SEP, explicó que parte de los compromisos del gobierno del estado desde 2019 fue la compra de un autobús, el que ya está disponible, pero por la pandemia de la Covid-19 no se ha entregado, además señaló que el presupuesto para obras en esta escuela fue de 13 millones 335 mil pesos, aunque hubo inversiones adicionales.

Detalló que las obras se hicieron en cuatro etapas pues se terminaron edificios, hubo remodelaciones a otros ya existentes, además se hicieron obras en la cocina y dormitorios, por otro lado, se adquirió mobiliario.

Con respecto al tema de la alimentación, el secretario de Educación Pública puntualizó que mensualmente se gastan nueve millones 896 mil 515 pesos, por lo que la alimentación está garantizada y no hay necesidad de que salgan a buscar alimentos.

Por otra parte, se informó que se gastaron 4 millones 642 mil 984.9 pesos en colchones, sabanas, muebles, uniformes, vestuarios y chamarras.

Después de los hechos ocurridos el pasado jueves, el domingo, las normalistas salieron a las calles para exigir que el gobierno del estado cumpla con los compromisos pactados desde el inicio de la administración, por lo que el gobernador desgloso junto con el titular de la SEP las inversiones que se han concretado en aquella escuela, al tiempo de dejar claro que el accidente ocurrió en territorio de Tlaxcala.