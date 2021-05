PAnte la petición del gobierno estatal a Claudia Rivera Vivanco de ofrecer una disculpa pública por involucrar a la encargada de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Elsa Bracamonte González por apoyar presuntamente al candidato común del PAN-PRI-PRD-PSI-CPP, Eduardo Rivera Pérez, la morenista advirtió que la administración está obligada a garantizar imparcialidad en la contienda electoral y certificar un piso parejo a todos los postulados.

"No, más bien las instituciones están obligadas a garantizarles a todos los ciudadanos (equidad). No porque yo sea candidata, sino porque tiene que responder asertivamente y correctamente; son las instituciones hacia la ciudadanía y dar garantías de que habrá una equidad en el proceso de la contienda y que darán la garantía de una de un ejercicio donde en este compromiso que hicieron los gobernadores de no involucrarse de no intervenir en los procesos electorales, pues se lleve a cabo", acusó.

Después de firmar la Agenda Ciudadana de Derechos Humanos, la abanderada de Morena-PT, refrendó que el Ejecutivo es el que debe de blindar la administración para dar certeza y claridad a la contienda.

“La obligación de todos los ciudadanos, es advertir algunas conductas, algunas expresiones que pueden ser bien a título personal y en su derecho de cualquier ciudadano, pero en el servicio público es una obligación y en este caso el titular del Ejecutivo es darle la instrucción a todos sus funcionarios a que se conduzcan por ese camino de la legalidad en el proceso de la contienda de no meterse y dar garantías; su deber es mostrar su blindaje electoral para que los demás candidatos estemos pendiente, se pueden equivocar algunas personas, pero para ello está el Ejecutivo, de cuáles van a ser los blindajes”, enfatizó.

El domingo previo Rivera Vivanco acusó que la Secretaría de Transportes, Bracamonte González desarrolla acciones en beneficio del aspirante del PRIANRD, Eduardo Rivera Pérez, después el gobierno estatal solicitó ofrecer una disculpa pública si no presentaba pruebas.

Rivera Vivanco refrendó que todas y todos los candidatos que están participando en la contienda merecen elecciones transparentes y limpias.