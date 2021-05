Ahora, Ciudad Universitaria de la BUAP luce muy distinta a cuando se registró la primera jornada de vacunación anticovid en Puebla capital, donde las aglomeraciones y quejas fueron la constante. Sin filas y con una vacunación rápida, fluye la inoculación a personal educativo, tanto en CU como en los otros puntos ubicados en la capital del estado.

A estos lugares llegan cientos de docentes a inmunizarse contra el coronavirus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de Covid-19, quienes salen satisfechos con el trato.

Muy tranquilos, sin hacer filas ni pernoctar en el lugar, desde temprana hora, cientos de maestros y demás personal educativo, llegaron a vacunarse contra el Covid-19 en uno de los cinco puntos de la ciudad de Puebla.

Como se pudo apreciar en un recorrido de Intolerancia Diario, en Ciudad Universitaria, el tiempo de espera desde la llegada hasta la salida de la vacunación, no rebasaba ni una hora, según algunos testimonios de trabajadores.

Para poder ingresar a Ciudad Universitaria, en primera instancia se revisa el registro QR que se debió hacer en internet en la página oficial de la Secretaría de Salud.

#EnHilo 👉🏻 Solo pequeños problemas como la impresión de QR, es lo que se ha presentado en Ciudad Universitaria durante la vacunación a docentes, indicó Francisco Cruz Gutiérrez, de Recursos Humanos de la @BUAPoficial.



Vía @castilloloyo 📹

Una vez revisados los documentos, se pasa por un filtro sanitizante, mientras que más personal indica a dónde ir para la aplicación.

Al respecto, Francisco Ruiz Gutiérrez, del área de Recursos Humanos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), indicó que el problemas más recurrente es que trabajadores no hicieron el registro QR.

“Muchos compañeros de la BUAP, no se han inscrito en la página y el requisito es el formato QR, el proceso es rápido, no hay gente, pero mis compañeros, tres casos, no traen el formato, ya con el formato es muy rápido que pasen, estamos aquí para apoyarlos”, dijo.

Asimismo en el hospital del ISSSTEP, donde los tiempos de espera son muy reducidos a comparación de las primeras jornadas de vacunación masiva.

“Llegué a las 8 y como a los diez minutos nos empezaron a vacunar (…) ni una molestia, muy rápido el acceso, nos dijeron que si nos sentíamos bien no tomáramos nada”, dijo Irineo Anacleto Rodríguez, quien es personal de intendencia de una escuela en la Corde 13.

Sedes en Puebla capital

Para las personas que estén adscritas en la Corde Poniente y sus apellidos inicien con las letras A, B y C, tendrán que acudir a las instalaciones del ISSSTEP, ubicadas en la junta auxiliar de San Baltazar Campeche.

Asimismo, para los trabajadores de la misma Corde que inicien con las letras L y M, tendrán que vacunarse en el segundo Regimiento de la 25 Zona Militar.

En tanto, para quienes estén adscritos a la Corde Puebla Oriente con apellidos que inicien con las letras A, B, C, D y E, tendrán que ir al Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH).

#EnHilo 👉🏻 En el CENCH realizan una fila de vacunación para maestros con incidencias, es decir, aquellos que les falto un documento dentro del papeleo. 💉



Vía @CristopherDam 📹

Para los de la Corde Puebla Norte, de las letras A, B, C y D, tienen que vacunarse en las instalaciones del Centro Escolar José María Morelos y Pavón, ubicadas en la colonia González Ortega.

Y finalmente para quienes se quieran vacunar y sean de la Corde Sur con letras A, B, C, D, tendrán que acudir a las instalaciones del Centro de Convenciones BUAP, ubicado en Ciudad Universitaria.

Todas estas personas ya debieron registrarse y serán sus aplicaciones para este martes 25 de mayo, según la información oficial.