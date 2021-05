La crisis sanitaria que vive Argentina por el coronavirus ha sido plasmado con el caso de Lara Arreguiz, una joven de 22 años que fue fotografiada por su madre en el suelo de un hospital de Santa Fe esperando una cama que jamás encontró, pues falleció por Covid-19.

De acuerdo con La Nación, la estudiante de Veterinaria comenzó a sufrir los estragos del coronavirus el pasado jueves 13 de mayo, esto aunado a que padecía diabetes.

Cuando los síntomas afectaron su estado de salud, sus padres la llevaron al centro de salud Protomédico en Santa Fe. Debido a la alta demanda de pacientes, Lara tuvo que esperar en una silla de ruedas por horas hasta que hubiera una cama disponible.

Medios argentinos señalaron que la joven padecía una pulmonía bilateral, por lo que solamente pudieron darle nebulizaciones y dejarle una cita para tres días más tarde.

Con el avance de las horas, la joven de 22 años fue llevada al Hospital J.B. Iturraspe, nosocomio como la mayoría del país, estaba colapsado.

Debido a su estado de salud, Lara se desplomó en la sala de espera y cayó al suelo en donde no había sillas ni camas disponibles, por lo que allí se quedó, recostada esperando una cama.

La imagen, además de impactante, se ha convertido en la portada de todos los medios argentinos.

Los padres informaron La Nación el infierno vivido en el hospital. “Ella se sentó muy descompuesta y me decía que se iba a desmayar. Me dijo que se quería acostar, se acomodó en el piso y yo le puse una campera", explicó su madre.

Medios argentinos señalaron que el pasado 20 de mayo, los médicos avisaron al padre que la joven estaba muy grave, con una máscara de oxígeno para respirar.

"Me miraba y me hacía señas de que estaba ahogada. Me quebré, no podía verla así", indicó su progenitor.

Poco tiempo después, Lara fue intubada. A las 3 de la mañana del día siguiente se confirmó su fallecimiento.

El caso de Lara se ha convertido en un emblema de la crisis que vive el país sudamericano con el Covid-19 y el riesgo de una nueva ola de contagios.