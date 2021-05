Mario Bracamonte González, impugnó nuevamente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, que lo destituye como delegado en funciones de dirigente del partido en Puebla.

La resolución se emitió tras revisar el caso nuevamente por mandato del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).

En entrevista a Intolerancia Diario, aseveró que es obvia la insistencia por intereses particulares de la presidenta de la CNHJ, Eloísa Vivanco, madre de Claudia Rivera, candidata a la reelección de la presidencia municipal de Puebla.

El morenista recordó que es la tercera resolución que dictan en su contra, luego de que dos anteriores fueron revocadas por el TEPJF, por lo que volvieron a impugnarlo.

“Nos han concedido en dos ocasiones la razón, entonces lo que está pasando es que quien preside la CNHJ, lamentablemente no es de imparcialidad ni de verdadera justicia, sino es un organismo que en nuestra opinión obedece a intereses y consignas”, dijo.

“La mamá de la ahora candidata a la presidenta municipal, su madre, pedí que se excusara del conocimiento de mi asunto por los intereses que tiene en Puebla, incluso, los hermanos han manifestado su interés en mi baja del partido, pero no, no lo hizo”, subrayó.

Indicó que llega a la conclusión que no sólo carecen de conocimientos jurídicos, ni mucho menos de ética, porque se procede de forma facciosa e insistentemente por consigna.

“Ya impugnamos la resolución la noche del lunes, de inmediato antes del vencimiento del término, hasta en dos ocasiones lo han revocado en el Tribunal, por eso estoy confiado en que ocurra lo mismo”, dijo.

-¿Pero, seguirán insistiendo en la salida?

-Bueno, ellos insisten en fortalecer más una resolución que no fue adoptada por el CEN, sino por algunos secretarios, en un acto posterior a la sesión convocada, lo que lo hace un acto ilegal.

“Alegan por ejemplo en la CNHJ que no tengo interés jurídico para impugnar, lo cual es jurídicamente absurdo, cómo no voy a tener interés, si el acto me causa un perjuicio”, dijo.

“Son una serie de argumentos absurdos, sacados de la manga y con el propósito de resolver de este modo”, dijo Mario Bracamonte.

-¿Toda esta fractura al interior de Morena en Puebla en qué afectará a las boletas?

-Espero que no sea así, porque hay una gran confianza en nuestro presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador).

“El asunto localmente, las cosas no van bien, tenemos una pseudodirigencia reconocida por el CEN, que ha cometido una gran cantidad de tropelías y de posición de candidaturas y desprecio a la militancia".

Recordó como ejemplo, que la actual dirigencia de Morena en Puebla, se reservaron las candidaturas plurinominales. "Todo esto tiene indignada a la militancia, sin embargo el respaldo al presidente y que tiene un gran aprecio, pues nos ayude a la votación”, dijo.