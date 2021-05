Al interior del estado, el proceso de vacunación contra Covid-19 para los docentes se llevó a cabo de forma tranquila y ordenada, aunque el Sector salud en Puebla participó de estas acciones, la principal responsabilidad recayó en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los puntos de vacunación fueron las 19 Coordinaciones Regionales de Desarrollo Educativo (CORDE) ubicadas en Teziutlán, Libres, Zacapoaxtla, Ciudad Serdán, Tehuacán, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez, Izúcar de Matamoros, Acatlán, Atlixco, Puebla, Cholula y San Martín Texmelucan, por mencionar algunos puntos.

En redes sociales, los docentes vacunados señalaron que el proceso fue ordenado, sin aglomeraciones y con la atención adecuada por parte del personal por la salud de las diferentes instituciones como la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, ISSSTEP, por mencionar algunos.

Las vacunas aplicadas en una sola dosis fueron de la marca CanSino Biologics, de acuerdo con la información de la titular del IMSS, Aurora Treviño, quien explicó que en el estado fueron registrados 150 mil profesionales de la educación.

“En estas 20 sedes tenemos distribuido nuestro personal de salud, son 143 compañeros del personal de salud en las células de vacunación”, comentó al arranque de la vacunación, la delegada del IMSS.

Docentes aplauden proceso de vacunación

En redes sociales, docentes y personal administrativo aplaudieron la coordinación en el proceso de vacunación, donde José Carlos Castro señaló que el proceso de vacunación fue rápido.

“Todo bien, pasé súper rápido, todo bien organizado y no duele, afortunadamente hasta el momento me he sentido bien”, dijo a través de sus redes sociales.

Otros docentes manifestaron que el proceso de vacunación fue rápido, en las Cordes ubicadas en los diferentes puntos del estado, esto a diferencia de las aglomeraciones que se vivieron en las primeras vacunas que se aplicaron en la capital a las personas de 60 años y más.

Según las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla, fueron más de 150 mil profesionales de la educación registrados y hubo distribución en todo el estado para una mejor atención a los docentes y trabajadores administrativos.

Por su parte, las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) informaron que todo el proceso de inoculación se llevó de forma adecuada, incluso acudieron a supervisar las sedes.