El día de ayer en conferencia de prensa en línea, el cantante, compositor, actor y modelo Carlos Rivera, presentó su disco “Leyendas”, un material tributo a las Leyendas de la Música Latina, del cual ya se han desprendido varios cortes entre estos Un velero llamado libertad, Agárrense de las manos y Todavía.

Importante decir, que, para Carlos, este es el material más importante de su carrera.

De “Leyendas”

Carlos Rivera le canta al amor, a la música que llega al corazón y para este proyecto eligió mirar hacia las estrellas y homenajear a las grandes figuras que nos han regalado música para toda la vida.

Como primer sencillo, escogió el también actor un clásico de José Luis Perales, “Un Velero Llamado Libertad”.

Como sencillo de salida Rivera escogió “Todavía”, uno de los últimos tracks grabados por el maestro Armando Manzanero, primer artista en sumarse al ambicioso proyecto Leyendas y también es sencillo “Agárrense de las Manos” en compañía de José Luis Rodríguez El Puma. Dos de estos temas ya están disponibles en plataformas digitales.

“Leyendas”, es un homenaje a los pioneros de la música iberoamericana, por lo que reúne el talento de artistas que en los 70, 80 y 90 abrieron las puertas del mercado latino en todo el mundo.

Esto hace que algunos de los temas seleccionados, saquen de la zona de confort a Rivera, ofreciendo un gran primer volumen de este material.

En “Leyendas”, se encontrarán temas de artistas que ya no están físicamente, pero que gracias a sus herederos hacen su aparición en este disco, como lo son José José con “Amor Amor”, Mercedes Sosa con “Himno de Mi Corazón”, Camilo Sesto con “Algo de Mí”, Juan Gabriel con “Yo No Sé Qué Me Pasó”, Rocío Dúrcal con “Amor Eterno” y Armando Manzanero con “Todavía”.

“La partida del maestro Manzanero me dolió mucho”, confiesa el cantante. “Había grabado su participación en vida y de hecho, fue el primero que aceptó sumarse a este proyecto”.

Por este gran cariño se decidió que dicha colaboración fuera el sencillo de salida. Cabe decir, que, así como el maestro Armando Manzanero, sin dudarlo, las demás estrellas internacionales dieron el sí al álbum de Carlos Rivera y compartieron sus valiosas canciones con él, un lujo que no cualquiera puede darse, pero también con el compromiso de llevarlas a las nuevas generaciones.

En cuanto a los temas que integran este material estos son: Un Velero Llamado Libertad feat José Luis Perales. Un Millón de Amigos feat Roberto Carlos. Estar Enamorado feat Raphael. Amor Amor feat José José. Todavía feat Armando Manzanero. Agárrense de las Manos feat José Luis Rodríguez “El Puma”. Puedes Llegar feat Gloria Estefan. Amor Eterno feat Rocío Dúrcal. Tú De Qué Vas feat Franco de Vita. Lágrimas Negras feat Omara Portuondo. Himno de Mi Corazón feat Mercedes Sosa. La Belleza feat Luis Eduardo Aute. Algo De Mí feat Camilo Sesto. Yo No Sé Qué Me Pasó feat Juan Gabriel. En total, 14 bellas canciones, donde Carlos hace dueto con sus intérpretes originales.

Las declaraciones

Al respecto de este material, el artista dijo: “Honrar a las grandes leyendas de nuestra música es un deber de todos los que seguimos el camino que ellos trazaron” menciona Carlos sobre este álbum tributo a aquellos artistas que son una inspiración para él y que a su vez tiene la intención de acercar a la generación que escucha su música con los grandes precursores de la música en español.

“He tenido la fortuna de que mi música haya podido llegar a muchos países de Latinoamérica y Europa, pero eso no habría sido posible sin que estos grandes artistas abrieran las puertas antes; llenando grandes espacios hicieron historia. Este álbum es un regalo para el corazón y un abrazo para el alma y espíritu de las personas que aún creemos en el amor verdadero. En las historias para siempre, en los amores eternos.”

“Gracias a cada una de las Leyendas de la Música que aceptaron cantar conmigo, cumplieron muchos de los más grandes sueños de mi vida, Gracias por inspirarme, porque sin saberlo han hecho mucho en mi vida y en mi música con sus canciones” concluye Carlos Rivera quien ya se alista para regresar a los escenarios y comenzar su gira por España, aunque también está estudiando una propuesta que le hizo el productor Alejandro Gou para regresar al teatro musical en los próximos meses.

La gira

Como parte de sus actividades de este año, Carlos Rivera empezará una extensa gira la cual iniciará en julio en España, recorriendo plazas como: el día 2 Ubeda – Plaza de Toros – Cabaret Festival, 3 Marbella – Starlite Catalana Occidente,9 Barcelona – Jardines de Pedralbes – Festival de Pedralbes,11 Gijón – Plaza de Toros – Festival Metrópoli, 15 Palma – Son Fusteret – Festival Cultura es vida, 18 Córdoba – Plaza de Toros, 23 Sancti Petri – Concert Music Festival, 25 Valencia Marina Sur y el 30 en Murcia – Plaza de Toros – Festival Murcia On.