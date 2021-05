Aunque en Puebla no se han presentado asesinatos en contra de candidatos o relacionados al proceso electoral ordinario, el gobernador, Miguel Barbosa, reconoció que hay “focos rojos”, pues algunos políticos en áreas como la Sierra Norte y en la Sierra Negra intentan hacer presión a las y los ciudadanos respecto a las elecciones del 6 de junio.

El jefe del Poder Ejecutivo estatal anunció que se instalarán elementos de la Policía Estatal con el objetivo de prevenir y evitar incidencia en la víspera de la jornada electoral o que grupos de delincuentes ejerzan presión en los votantes.

El mandatario estatal fue cuestionado en torno a los asesinatos de la candidata del Movimiento Ciudadano (MC), Alma Barragán, en Moroleón, Guanajuanto, y Arturo Flores, quien buscaba la sindicatura por el partido naranja en Landa de Matamoros, por lo que dijo que en la entidad no hay homicidios relacionados a temas electorales.

Sin embargo, Barbosa Huerta reconoció que “en la capital tenemos áreas complicadas que son focos rojos, en la Mixteca también tenemos zonas complicadas, donde habido la formación de grupos criminales, en el Triángulo Rojo, sobra decir que en la Sierra Norte también, Los Valencia quieren seguir ejerciendo control político con amenazas desde llamadas telefónicas y así, así en la Sierra Negra también existe una presión sobre candidatos, tenemos ya todo un plan para poderlo poner en marcha ya vamos a estacionar fuerzas del orden en diferentes lugares que permita la celebración de las elecciones de manera pacífica”.

El gobernador dijo que comparado con otras entidades, en Puebla no se ha llegado a ese tipo de violencia, incluso, como la que ocurrió en administraciones anteriores, en este orden también se refirió al supuesto atentado en contra del candidato Antorchista en Ocoyucan, señaló que históricamente esa demarcación ha sido complicada en un contexto de qué organización ha gobernado.

“Hay zonas de tiempo atrás en donde la violencia se ha exacerbado, en donde hay grupos criminales intentando controlar la vida pública y privada de la sociedad de esos municipios y claro que los tenemos perfectamente claros, Santa Clara Ocoyucan siempre ha sido un municipio complicado a partir de quien ha gobernado”, dijo.

A una semana de que concluyan las campañas electorales, para pasar a tres días de veda electoral y así llegar al 6 de junio, cuando se llevarán a cabo las elecciones concurrentes, el jefe del Poder Ejecutivo estatal señaló que la seguridad se reforzará en las distintas regiones del estado para que los ciudadanos salgan a las urnas a ejercer su voto de manera libre.

Ley de Educación

En otro punto, el gobernador, reconoció que diversos artículos de la Ley de Educación en el estado se invalidaron, no por su contenido sino porque se omitió una consulta entre las comunidades y pueblos indígenas así como a personas con discapacidad.

Tras señalar lo anterior, el gobernador dejó claro que la Ley de Educación en Puebla es correcta porque esta en los mismos términos que la Ley Federal, pero solo adecuada la entidad, por lo que puntualizo que los particulares “no se froten las manos”, pues no es un asunto relacionado a un tema ajeno a consultas.

La Ley de Educación en Puebla esta vigente y el Poder Ejecutivo coadyuvará si así lo pide el Poder Legislativo y respetando la autonomía de cada poder, con la organización de consultas, pero insistió en que el ordenamiento es legal.

“El Congreso de la Unión tiene en materia de educación indígena e inclusiva los mismos términos expuestos en la ley particular de Puebla y no obstante eso los declara inconstitucionales no por su contenido sino porque no se llevaron a cabo las consultas que la constitución prevé cuando se trata de leyes que incluye a indígenas. La ley de educación sigue vigente, la parte en relación indígena es la que se declara inconstitucional”, explicó.

En otro punto, comentó que la Ley de Desaparecidos será un ordenamiento que no se saldrá de los parámetros de la Ley Federal, por lo que se esta preparando la propuesta que será enviada al Poder Legislativo para su análisis, discusión y en su caso aprobación.