Hasta en el último día antes de las elecciones se puede tirar la candidatura de Claudia Rivera Vivanco por la reelección a la presidencia municipal de Puebla por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Así lo aseguró el diputado con licencia y aún aspirante a la candidatura, Gabriel Biestro Medinilla, al informar que tuvo una audiencia virtual con magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Detalló en videoconferencia de prensa que la audiencia fue sobre el expediente 1143, el que calificó como el más importante y el de fondo de la impugnación de la candidatura de Claudia Rivera Vivanco.

Gabriel Biestro Medinilla, impugnó el proceso de designación de Claudia Rivera Vivanco, como la candidata a la reelección, al afirmar que hubo presuntas irregularidades.

Reveló que pidió que se haga valer la justicia y los documentos, como son estatutos, convocatoria y resoluciones en los tribunales.

“Estos pillos como (Carlos) Evangelista, (Alejandro) Armenta y (Edgar) Garmendia se han burlado y mentido al decir que sí hubo encuesta”, dijo por ejemplo sobre los líderes morenistas.

Por lo tanto, solicitó que no se permitan actos de corrupción e ilegalidad en este proceso.

“Llevaba tres semanas solicitando la audiencia, los magistrados señalaron que han tenido enorme carga de trabajo, sobre todo en Puebla, que es donde más se concentran quejas contra Morena”, dijo.

“Estamos a la espera de la resolución, lo importante es no dejar nuestro derecho a que se haga justicia, no voy a renunciar a él, porque nos costó mucho trabajo hacer este partido”, aseveró.

Detalló que la audiencia fue de alegatos, en la que no se presentaron pruebas adicionales, dijo.

“Esto no se trata nada más de mí, hay muchas impugnaciones porque creo que los procedimientos no fueron los correctos, atropellaron los derechos de la militancia, no se trata de una candidatura o un puesto, sino que si se hacen mal las cosas la militancia va a reclamar porque así nos ha enseñado Andrés Manuel López Obrador”, dijo.

-Si llegara a tirarse la candidatura de Morena, incluso, como dices, un día antes de la elección, ¿qué pasaría?, ¿habría tiempo de reponer el proceso? ¿El partido se quedaría sin candidato?

-No lo sé, depende de la resolución. No creo que dejaran un vacío, no sé qué resolución vayan a dar […] Esperamos que se lleve a cabo una sentencia que dictamine de manera correcta, tendremos que estar en espera de que hagan los tribunales.

“El tema importante está dentro del dictamen”, dijo al señalar que espera salga el resolutivo esta misma semana, para que resuelvan los magistrados del TEPJF.