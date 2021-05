El presidente de las Redes Sociales Progresistas (RSP) en el estado de Puebla, Ramón Fernández Solana, presentó al nuevo candidato para la presidencia municipal de San Pedro Cholula, Porfirio Flores León, y advirtió que estas postulaciones son un compromiso con la militancia y la población, por lo que no se permitirá que ningún aspirante pretenda hacer negocios o beneficiarse económicamente con ellas.

Lo anterior luego de confirmar la expulsión de Ernesto Roldán Salado, ex dirigente municipal de RSP y ex abanderado.

“Las Redes Sociales Progresistas no son un negocio para absolutamente nadie y no vamos a permitir que nadie vea al partido, ni vea al proceso electoral como un negocio.

“Yo no sé si Ernesto Roldán llegó a un acuerdo económico que lo beneficiara con el candidato del PES, pero lo que si te puedo decir es que nosotros hemos ejercido la prerrogativa y el recurso público para el proceso electoral como se debe de ejercer y no permitimos que ningún candidato quieran ver el partido como un negocio” expresó Fernández Solana en conferencia de prensa con medios locales de San Pedro Cholula, a principios de esta semana.

El dirigente progresista dijo que, si bien su partido se equivocó al permitir que este personaje ocupara la candidatura, la planilla y la estructura electoral que lo acompañaba se mantiene firme por lo que la propuesta política de RSP sigue vigente y será el propio Roldán quien deba asumir su falta de compromiso con los cholultecas.

En tanto, Porfirio Flores dijo que esta consiente del reto que representa asumir la candidatura titular a una semana de que culminen las campañas pero que gracias al trabajo que se había realizado con anterioridad sacarán adelante la elección.

“De una vez se los digo, yo no pienso declinar, pienso seguir hasta el término, hasta el 6 de junio, sean los resultados como sean, porque todos los candidatos debería tener por lo menos esa ética de que, si no se terminan, no se cambian de partido, yo no pienso hacer eso, pienso seguir el Redes Sociales” afirmó.

En su presentación como candidato titular, Porfirio Flores estuvo a acompañado por Víctor Romero, candidato a la diputación federal, Montserrat Fuente, candidata a la diputación local y Gabriela Pérez Bazán, regidora de la planilla, quienes se comprometieron a trabajar de manera coordinada en las actividades proselitistas con miras a la elección del próximo 6 de junio.