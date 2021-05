Las campañas electorales en Puebla han transcurrido sin intensidad y han sido poco creativas, y es que influyó la reforma electoral que impidió la promoción en espectaculares, el reducido tope de gastos de campaña e incluso candidatos y candidatas a quienes sus partidos no les apoyaron con recursos económicos ni siquiera “con la bendición”, opinó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

El jefe del Poder Ejecutivo estatal señaló que “los espectaculares y ahora las reformas a la ley correspondiente hicieron que no se pudiera hacer propaganda que tanta contaminación visual provocaban, la otra es el trabajo en tierra que es la parte que le toca a los candidatos […] no [ha] habido intensidad de campaña, tampoco creatividad, esa es mi opinión, se las digo con todo respeto a todos”, dijo el gobernador.

En conferencia de prensa, también refirió que algunos candidatos y candidatas han solicitado la protección del gobierno del Estado, pues se han enfrentado a amenazas, pero no dio a conocer nombres y lugares, por protocolos de seguridad.

Barbosa Huerta reiteró que en el estado hay despliegue de las fuerzas policiales y con respecto a los aspirantes a cargos de elección popular “nos pidieron seguridad varios, estamos cumpliendo con ese compromiso, es parte de la recomendación del protocolo de seguridad, que no se diga a quienes se está brindando protección”, dijo.

Critica organización del debate

En otro punto, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, criticó la organización del debate de candidatos a la alcaldía de Puebla, pues dijo que como mínimo se hubieran organizado tres encuentros, con el objetivo de que los ciudadanos conozcan a las y los candidatos y sus propuestas en la víspera de las elecciones del 6 de junio.

“A mí no me satisface la forma en la que se genera ese debate, casi de manera obligada, es una obligación debatir, informar, es una obligación que la gente tenga todo el conocimiento de quiénes son sus autoridades y qué partidos respaldan a cada uno de ellos y por tanto el mensaje es que la gente no obstante cualquier circunstancia que haya prevalecido en esta campaña que participe y vote”, dijo el gobernador.

Y es que el próximo domingo las y los candidatos a la alcaldía de Puebla se enfrentarán en un debate a las 17 horas, el evento será organizado por el Instituto Electoral del Estado (IEE).

Sin diálogo con Mario Delgado

En otro punto, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que no tuvo diálogo con Mario Delgado Carrillo, quien este jueves respaldó a los candidatos a las alcaldías y a las diputaciones locales.

“Tengo información pública, no he hablado con él, yo no hablo con él y viene hacer campaña, de manera natural en su calidad de líder nacional de un partido político, viene apoyar las campañas de todos, Claudia Rivera, Julio Lorenzini, Pablo Salazar, los cuatro plurinominales, Carlos Evangelista, Edgar Garmendia, Tonantzin Fernández, Daniela Mier”, dijo.

En otro tema, el mandatario local se refirió a la acción lograda por Gabriel Biestro Medinilla en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el que ordenó que el perfil de Claudia Rivera Vivanco debe revisarse, señaló que es un litigio que debe terminar.

“Es parte de una historia inacabada de litigios que habría de terminar, faltan muchas cosas, a una semana de las elecciones faltan muchas cosas, van a tenerse que seguir revisando la decisión Morena por haberse designado a Claudia Rivera candidata a la alcaldía de Puebla”, dijo.

A una semana del cierre de las campañas electorales, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, refirió que serán los tribunales los que decidan el rumbo de varias candidaturas.