A través de las redes sociales se dio a conocer que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla capital encontró la noche del miércoles a un menor de 10 años en completa soledad sentado en una de las bancas del Paseo Bravo.

De acuerdo con los reportes, alrededor de las 12 de la noche, los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia por la zona cuando encontraron al menor a un costado de la iglesia conocida como La Villita, en aparente estado de abandono y con una cobija color rosa.

Al entrevistar al niño, este les comentó que su mamá lo dejó en el sitio en el parque cercano al primer cuadro de la capital.

Tras darse a conocer el caso, el menor recibió apoyo psicológico y fue trasladado ante las autoridades ministeriales.

Elementos de la @SSC_Pue brindaron protección a un niño de 10 años de edad, quien señaló que su mamá lo abandonó alrededor de las 12 de la noche en inmediaciones del Paseo Bravo. El menor recibió apoyo psicológico y fue trasladado ante las autoridades ministeriales. pic.twitter.com/rbA4XTYPGt — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) May 27, 2021

Hasta el momento se desconocen las razones por las cuales, su madre presuntamente lo abandonó.

En marzo de 2020, el Paseo Bravo también albergó otro caso de abandono de infante cuando una mujer dejó a un bebé de año y medio amarrado a una banca.

Junto a la pequeña había un mensaje en una cartulina: “Si no me dejaron tener a mis 2 bebés juntos entonces no la quiero”.