"A sacar a los vividores, corruptos y parásitos, invitó el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a diputado federal por el Distrito VI de Puebla, Víctor García, al señalar que es hora de limpiar el Congreso de la Unión y asegurar que no buscaría reelegirse. “La reelección es mala, definitivamente, hubo una revolución para que no existiera, ellos al llegar al poder se acomodan en la silla, se sienten chingones y ya no se quieren salir”, sostuvo.

En entrevista para Intolerancia Diario, sentenció que la gente ya está harta de los malos políticos, por eso es urgente una renovación, ya que ni los que prometieron cambiarlo todo como los de la Cuarta Transformación lo han hecho.

Al señalar que es la primera vez que incursiona en la política invitado por Movimiento Ciudadano (MC), dijo tener proyectos para ayudar en verdad a la gente de su distrito al gestionar los apoyos que se requieren.

Señaló que lleva más de 20 años de empresario pollero, desde donde se ha dedicado a ayudar a la gente con lo que puede, pero ahora desde el Congreso de la Unión podría hacerlo mejor.

“La gente me acepta muy bien, porque soy un ciudadano como ellos, lo que ha ocasionado empatía. Yo soy conocido por el comercio de pollo, pero hoy ven en mí un cambio que puede haber”, dijo Víctor García.

Reiteró de este modo, que es la primera vez que incursiona en la política a invitación de MC, originario de Cuapiaxtla, además de haber trabajado en mercados de Puebla como el Hidalgo, Morelos, Amalucan, 5 de Mayo y ahora cuenta con una distribuidora de pollo y mole. “Me ha ido muy bien en el negocio y en la vida”, afirmó

Entonces, ¿por qué entrar a la política?

-Porque los políticos actuales y anteriores no han hecho las cosas bien, no se interesan en la ciudadanía, sólo en llegar al poder, cobrar y vivir del erario, sólo el interés propio.

-¿Usted, obviamente, no entra por el interés económico?

-Jamás, espero y Dios me dé la oportunidad de seguir como hasta hoy y no tener la necesidad de vivir del erario, definitivamente.

“Los que se quieren reelegir, sólo dicen 4T, pero no hacen nada, se necesita gente que apruebe las cosas buenas, como la promesa de [Andrés Manuel] López Obrador.

“Hay que despedirlos, definitivamente, si les gusta el dinero que se vayan a la vida empresarial, porque no es malo. Desde el Congreso de la Unión podría abonar más a mi distrito, Puebla y México”.

“¿Qué es lo único que les preocupa a ellos?, el poder y su sueldo, los considero unos vividores, unos parásitos de la política, invito a la gente de mi distrito a sacar a esos vividores, no valen la pena”, aseveró.

“Ayúdenme a despedirlos”, dijo al señalar que desafortunadamente por la falta de organización ya no hay debate, porque le hubiera gustado decirlo en sus caras, porque así los conocería la ciudadanía, sobre todo a los nuevos que quieren hacer las cosas bien.

Al estar en contra de la reelección, ¿de ganar, no buscaría reelegirse?

-Definitivamente no, hay más de 320 mil votantes en mi distrito, cuando voy a reuniones, les digo que somos, ignorantes, tontos, califíquenos como quieran, si votamos por ellos eso somos, ellos no valen la pena.

Propuestas

El abanderado de MC, Víctor García, señaló que al vivir en el distrito, exactamente en Flor del Bosque, sabe de las carencias, “tristemente estamos muy mal en seguridad, llegan a las casas, se meten a robar”, dijo.

Recordó que cuenta con bodega de pollo donde distribuyo en la 46 "A" Norte 1609, donde lo pueden ver ven todos los días desde las cinco de la mañana.

“Es lo que me distingue de mis competidores, tengo más de 20 años trabajando ahí, vivo en el distrito, conozco todas las carencias, como en las escuelas”.

Indicó que una de sus propuestas es impulsar la colocación de internet gratis y de calidad en las escuelas y calles más importantes del distrito, para que todo estudiante tenga el servicio, sobre todo en esta época difícil de crisis por la pandemia de Covid-19.

“En las 198 colonias del distrito la mayoría no cuenta con internet o dispositivos, sobre todo en estos tiempos que la enseñanza es tecnológica”, sostuvo el candidato.

Asimismo indicó que es grave que la mayoría de la gente que vive en los Infonavit sigan pagando perpetuamente sus casas, a pesar de la promesa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de cambiar la forma de pago de UMAS.

Recordó que su distrito tiene muchos Infonavit o unidades habitacionales, como Amalucan, Rivera Anaya, Bugambilias, Aparicio, Bosques de San Sebastián, entre otros.

“Los intereses se calculan en UMAS, por lo que ahora la mayoría de la gente lleva pagando más de 20 años y su deuda no termina, al contrario, sube”.