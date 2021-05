Francisco Cortés Pancoatl, candidato de Morena a la presidencia municipal de Santa Clara Ocoyucan fue agredido a balazos ayer jueves 27 de mayo, alrededor de las 22 horas, en el puente de Chalchihuapan.

A través de un comunicado del partido, se informó que Francisco Pancoatl se encuentra fuera de peligro tras recibir dos balazos, pero se mantendrá hospitalizado.

“Gracias a Dios estoy bien y no pasó de una herida en la mano que me tendrá unos días hospitalizado. Me apena en verdad que en tiempos electorales existan este tipo de actos violentos, al igual que hace 3 años con el asesinato de nuestro amigo #AaronVarela. Esto es de las principales situaciones que deben erradicarse en #Ocoyucan”.

En el texto, José Francisco Cortés Pancoatl invitó: “a las candidatas y candidatos de TODOS los partidos a hacer las cosas diferente, a llevar un ejercicio electoral ético, guiado de valores y con el objetivo de lograr realmente en Ocoyucan una transformación”.

El boletín añade: “La violencia nunca ha sido la opción en nuestra sociedad, y este proceso electoral debe basarse en las mejores propuestas para nuestro Municipio. Está en nuestras manos hacer una diferencia y sacar a nuestras localidades del rezago que ha tenido durante años, porque sabemos que #OcoyucanUnido es más fuerte”.

En los últimos años, Santa Clara Ocoyucan ha tomado notoriedad por contar con una recaudación importante a través del predial y otros impuestos, ya que una parte de su terreno se encuentra en la zona residencial de Angelópolis.

Segundo atentado

El martes de esta misma semana -25 de mayo- Aristóteles Campos Flores, líder de Antorcha Campesina denunció que durante un recorrido en Santa Clara Ocoyucan, la camioneta en la que viajaba con sus dos hijas, sufrió una agresión a balazos. En ese caso, no hubo personas lesionadas.