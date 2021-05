“Tecamachalco volverá a ser punta de lanza en el desarrollo económico de la región”, puntualizó el candidato del PSI y Compromiso por Puebla (CCP) a la alcaldía de dicha demarcación, Inés Saturnino López Ponce quien aseguró que de obtener el voto de confianza de los tecamachalquenses, se volverán a retomar proyectos que están enfocados a reactivar la economía, como en la creación de un desarrollo turístico y de apoyo al campo.

En entrevista a Intolerancia Diario, el candidato del PSI y CPP a la alcaldía de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce refirió que a casi un mes de haber arrancado su campaña, se han acatado las medidas sanitarias ante la actual pandemia por el Covid-19; refirió que se ha visitado casa por casa de cada una de las juntas auxiliares, rancherías, barrios, colonias y en la cabecera municipal, obteniendo una óptima respuesta y aceptación de la ciudadanía.

“Hemos recorrido nuestro municipio para que nuestra gente conozca nuestro proyecto, nuestro plan de trabajo, de lo que tenemos y aspiramos para nuestro Tecamachalco en beneficio de todos los habitantes. La gente me conoce y sobre todo por el trabajo que dejamos en nuestro pasado periodo de gobierno 2014-2018, ha sido garantía para que la gente me reciba con cariño y me den su respaldo”, detalló.

Del rescate del municipio expuso que en los últimos casi 3 años, el municipio de Tecamachalco ha padecido de un retroceso “veo un municipio desértico en cuestión de progreso, con localidades y rancherías en el completo abandono, veo un municipio que no hubo un proyecto con aspiraciones de crecer. Yo veo un municipio que requiere de inversión, de desarrollo en infraestructura básica y urbana, de apoyos al campo, en la salud, nuestra gente necesita atención en materia de seguridad".

“Es una tarea titánica en la que debemos volver a retomar los proyectos que estaban enfocados para el bienestar de la población, debemos reponer el rumbo que teníamos en el 2014-2018 y hacer de Tecamachalco un municipio digno, de orgullo y sobre todo, seguro”, puntualizó tras resaltar que la estrategia para devolver la tranquilidad a miles de familias es con la contratación de elementos policiacos, la adquisición de patrullas, del mantenimiento de las cámaras de vigilancia y la adquisición de otras, así como drones, uniformes, armamento e instalación de alarmas de seguridad.

Del sector agrario a su vez, Inés Saturnino expuso que entre las principales actividades económicas del municipio es el sector agrario, ya que el 70 por ciento es agrícola lo que permite la generación de empleo y otros servicios; para este rubro, propone ayudar con el 100 por ciento del pago de agua del distrito de Riego 030 de Valsequillo; el apoyo a los productores con fertilizante y semillas.

Así como también, el apoyo para proyectos productivos, el trabajo coordinado con las diversas sociedades de riego para la implementación de mecanismos de riego para su tecnificación (por aspersión y por goteo), buscando y gestionando el apoyo ante los gobiernos federal y estatal, esto con el objetivo de impulsar la producción y garantizar con ello, la seguridad alimentaria. Infraestructura urbana y turismo.

Por otro lado, urgió la importancia de darle mantenimiento a las obras de imagen urbana que hoy en día se encuentran descuidadas y que requiere de un orden; aunado a ello, se busca el desarrollo turístico que contribuya a reactivar la economía en el municipio esto con la edificación de un teleférico y un lienzo charro, proyectos que —recalcó— atraería una importante derrama económica.

“Buscamos impulsar la imagen turística con la construcción de un teleférico, con recurso privado y público; además, de la edificación de un lienzo charro que cumpla con los requerimientos oficiales de la Federación Mexicana de Charrería, con la finalidad de darle difusión a este deporte y que sería un espacio que albergaría campeonatos estatales y nacionales (…), sin duda, ambos proyectos generarían una gran derrama económica en beneficio de todo el municipio. Buscamos que nuestro municipio de Tecamachalco sea punta de lanza y líder en desarrollo regional en economía, en el desarrollo social, en infraestructura y que sea atractivo para atraer inversiones”, subrayó.

A su vez, resaltó que se retomarán proyectos que puso en marcha cuando tuvo la oportunidad de gobernar el municipio y que también contribuían a generar una importante derrama económica para las familitas tecamachalquenses tales como: la Feria del Mole, la Feria Cultural, la Feria Regional y el Maratón Internacional.

“En Tecamachalco sí hay recurso y suficiente para llevar a cabo estos eventos que nos distinguían en la región, solo hay que saberlo administrar”.

Finalmente, el candidato del PSI y CPP a la alcaldía de Tecamachalco, Inés Saturnino llamó a los ciudadanos a votar por él y por los integrantes que conforman la alianza de los partidos que hoy lo respaldan para que juntos y en un trabajo coordinado, como del respaldo —subrayó— devuelvan la tranquilidad, el progreso y desarrollo en el municipio.