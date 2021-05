Hay una persona detenida en Estados Unidos ligada a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014, reveló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Aunque sin profundizar en el tema, el mandatario aseguró que el expediente ya está en manos del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y comentó que no dará mayores detalles.

“Es un expediente de una persona detenida en Estados Unidos vinculada a estos hechos, no estoy juzgando, no sabemos si es responsable o no (…) no quiero cometer una imprudencia en este caso, es muy delicado. Quiero darle su lugar a la Fiscalía en su momento”.