Consentidos de la juventud, BTS el grupo de K-Pop, una vez más están sonando fuerte, ahora con su nuevo sencillo, “Butter”, canción que cuenta con un colorido video y que se encuentra en todas las plataformas digitales.

Siguiendo con el éxito y presentando cosas innovadoras, las estrellas globales BTS, promocionan su nuevo sencillo “Butter”, luego de éxitos como “Dynamite”, la Boy Band sigue su línea de canciones rítmicas, coloridas y listas para bailar.

De Butter

Hasta el día de hoy, BTS ha compartido sus genuinas historias de miedo y dificultades, de esperanza y consuelo, que han resonado entre los fanáticos de la música en todo el mundo.

Desde ser la primera agrupación de pop coreano en ser nominada en los Premios Grammy, han establecido nuevos estándares para la escena pop mundial.

Cada paso que dan es el centro de atención y cada hito que logran está en los titulares.

"Butter", es una pieza dance pop que se mete con facilidad en los oídos y se convierte en la favorita de quien la escucha; con una distintiva línea de base y sonidos de sintetizador nítidos.

La confesión del grupo surcoreano de que te robarán el corazón "suave como la mantequilla" es su segunda canción en inglés después del lanzamiento de "Dynamite" estrenado en agosto de 2020.

La canción cuenta con varios músicos, incluidos Rob Grimaldi, Stephen Kirk, Ron Perry, Jenna Andrews, Alex Bilowitz y Sebastian García, que se apoyaron para escribir la canción. Leader RM también participó en la creación de la obra para agregar el estilo característico de BTS.

Los íconos del pop con “Butter” presentan al mundo el encanto de BTS, tanto como grupo, como individualmente.

De esta manera los siete artistas hacen alarde de sus geniales movimientos, donde la coreografía es una combinación de danzas grupales y unitarias ejecutadas con una precisión nítida, pero sin perder su serenidad. Acariciando su cabello, luego lanzando un beso y caminando de puntillas.

Lo anterior hace que el video musical, también tenga una acertada línea de colores con los diferentes cambios de vestuarios y escenarios, que van desde el blanco y negro versus colores, traje versus ropa deportiva, escenario masivo versus gimnasio; donde las escenas contrastantes cautivan a la audiencia de principio a fin junto con los movimientos conectados del grupo que permiten a cada miembro cantar y expresarse de manera personal, capturando lo alegre de la melodía.

De la banda de K-Pop

BTS, un acrónimo de Bangtan Sonyeondan o "Beyond the Scene", es una banda de chicos de Corea del Sur que ha estado capturando los corazones de millones de fanáticos en todo el mundo desde su debut en junio de 2013. Los miembros de BTS son RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

La agrupación, ha tenido reconocimiento por su música auténtica y de producción propia, actuaciones de primer nivel y la forma en que interactúan con sus fans.

La banda se ha establecido como superestrellas mundiales rompiendo innumerables récords mundiales, mientras imparten una influencia positiva a través de actividades como la campaña “Love Myself” y el discurso "Speak Yourself" en la ONU, movilizado a millones de fanáticos en todo el mundo (llamados ARMY), encabezado listas de música prominentes, realizando múltiples espectáculos en estadios con entradas agotadas en todo el mundo.

La banda fue nombrada parte de TIME 100: The Most Influential People of 2019, también ha sido reconocida con numerosos premios de prestigio como los Billboard Music Awards, los American Music Awards y los premios MTV Video Music Awards. Han encabezando la lista de Billboard Hot 100 tres veces solo en 2020.

Además, BTS ha sido nominado a Mejor Actuación de Dúo / Grupo Pop para la 63a edición de los Premios Grammy.