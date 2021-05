El titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García informó que el lunes iniciará la vacunación masiva en 40 municipios y serán habilitados 51 puntos de vacunación, para las y los ciudadanos de 50 a 59 años de edad, así como las segundas dosis para las personas mayores de 60 años de edad.

En conferencia de prensa, señaló que las dependencias que integran el Operativo Correcaminos recomiendan a las personas acudir desayunadas, y en el caso de estar bajo algún tratamiento médico, no suspender sus medicamentos, con el objetivo de que la jornada de vacunación sea ordenada se deben respetar los lineamientos, es decir, siguiendo las letras de apellido.

Detalló que hasta el momento las y los poblanos que han accedido a por lo menos una primera dosis son 965 mil 26, mientras que suman 92 mil 9 dosis aplicadas a trabajadores por la educación y 6 mil 18 dosis a mujeres embarazadas.

Reiteró que el Hospital General de Cholula se quedará habilitado para las personas quienes requieran de atención médica relacionada a enfermedades respiratorias aguadas graves, por lo que ya se han desmontado 263 camas de pacientes Covid-19, conforme disminuyen los casos de la enfermedad.

“Destinamos 855 camas en todos los hospitales para atender la enfermedad aguda grave respiratoria, hasta el momento hemos recuperado 263 camas, paulatinamente vamos a llegar muy probablemente el Hospital de Cholula se va a quedar para este tipo de enfermedades durante bastante tiempo con 130 camas que vamos a tener disponible para cualquier tipo de enfermedad aguda grave”, comentó el secretario de salud.

Puebla acumula 12 mil 263 defunciones

A su vez, informó que la entidad acumula un total de 12 mil 263 defunciones por Covid-19 de un total de 86 mil 36 casos positivos, 40 más que los reportados el jueves, hay 119 casos activos en 21 municipios, 212 pacientes hospitalizados y de ellos 54 requieren de ventilador mecánico.

En la Red de Servicios de Salud hay 70 pacientes, en el IMSS hay 57, en el ISSSTE 19, en el ISSSTEP 21, en el Hospital Universitario dos, en el Hospital Militar Regional 10, y en los hospitales privados hay 33 pacientes.

Regreso presencial a clases será en agosto

A su vez, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, reiteró que el regreso presencial a clases será en agosto, pues además de que en las siguientes semanas concluye el ciclo escolar 2020-2021, para entonces ya estarán vacunados la totalidad de docentes, no obstante que se llevan a cabo labores de mantenimiento en las instituciones educativas.

“El número de hospitalizados desde luego que es una gran ayuda porque otra vez nuestro sistema de salud hospitalario de salud, aguantó, respondió de manera muy, muy adecuada y no va a crecer ahorita, pero hay que estar viendo el tema de la positividad, no podemos también pensar que el ciclo escolar 2021-2022 pueda ser un ciclo escolar con mecanismos de distancia, no, la afectación al sistema educativo sería enorme, profunda, tenemos que prepararnos y lo estamos haciendo para el regreso a clases, en agosto, así lo anunciamos nosotros”, dijo.

Cabe mencionar que las dependencias como la Secretaría de Educación Pública y la de Infraestructura están trabajando coordinadamente para dar mantenimiento a por lo menos tres mil instituciones educativas, para crear condiciones para el regreso paulatino a las aulas.