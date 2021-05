Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la portada más reciente de la revista inglesa The Economist, la cual lo describe como un "falso mesías", incluso el mandatario dijo que la publicación busca incidir en las elecciones que se celebrarán el próximo 6 de junio.

“(The Economist) saca esta portada majadera, muy grosera, desde luego mentirosa, llamándome el ‘falso mesías’ (…) Todavía con falta de ética llama a los mexicanos a que no voten por lo que nosotros podemos representar”, dijo desde Palacio Nacional.

Agregó que estas publicaciones "se dedicaban a elogiar a los políticos corruptos de México, porque son conservadores siempre, ahora están molestos porque la gente está apoyando una transformación, sacan esta portada majadera, muy grosera, desde luego mentirosa, llamándome ‘El Falso Mesías’ y todavía, con falta de ética, llaman a los mexicanos que no voten por lo que nosotros podemos representar”.

Acusó que este tipo de publicaciones se realicen en medios críticos a su gobierno y aseguró que "sólo se dedican a elogiar" a los políticos mexicanos señalados por corrupción.

“Esas revistas famosas están atravesando por una situación crítica, pero si no cambian su política editorial y no actúan con ética pues no las van a leer ni en Londres”, opinó.

El jueves, The Economist presentó su portada de la edición del próximo 29 de mayo al 4 de junio, en la que aparece López Obrador con el título "El Mesías falso de México".