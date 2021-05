A través de las redes sociales, la comunicadora originaria de Veracruz, Coquis Gómez, acusó públicamente que el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por la alcaldía de Tulcingo del Valle, Josué Meza Rodríguez, presuntamente, la golpeó en 2019 a pesar de que ella tiene una discapacidad.

La comunicadora informó que el 7 de julio de 2019, supuestamente la agredió con un puñetazo afuera de su casa, siendo ella una persona con discapacidad.

La mujer, quien vive en Xalapa, afirmó que el candidato presuntamente la pateó, le rompió la nariz y le aflojó dientes, hasta que su hijo intervino y la ayudó.

La valiente y directa voz de @CoquisGomez al identificar plenamente a su agresor, hoy candidato a la presidencia municipal de Tulcingo postulado por el @PVEM_Puebla @Puebla_PVEM es contundente.@ObservatoriaMx @TenemosDatos @33Mujeres_AC pic.twitter.com/OAqgRI9ZZQ — Mónica Mendoza (@MonicaMendozaM) May 26, 2021

“Este hombre que hoy es el candidato a la alcaldía de Tulcingo, el municipio de Tulcingo, en el estado de Puebla, es mi agresor, es él, sí él es. Él es Josué Meza Rodríguez, no es un chiste, no es un chisme, no es una broma, es real".

De acuerdo con su denuncia, la agresión ocurrió luego de que la bloguera y locutora le reclamó a Meza Rodríguez, quien es su vecino en Xalapa, que lanzara a su rottweiler para agredir y asustar a los perros de ella.

Dentro de proceso judicial, está pendiente una audiencia de reparación de daños que se llevará a cabo el 29 de octubre.

Candidato niega acusaciones

Por su lado, Josué Meza Rodríguez negó los señalamientos de la mujer y afirmó que todo se trata de una “manipulación política alterada de los medios de comunicación”.

A través de sus redes sociales, el aspirante al ayuntamiento indicó que su profesión es resolver problemas: “Vivo de los problemas y SIEMPRE estaré involucrado en ellos, desde los más pequeños hasta los más relevantes. He estado cerca de personajes políticos de todo tipo, representándolos o interviniendo por ellos”.

Finalmente, consideró que los opositores a su proyecto político están desesperados y lanzan acusaciones falsas a días de la elección.