Colectivos integrantes de la Asociación Protectora de la Pluralidad Sexual y derechos Humanos (APPS) se deslindaron de Claudia Rivera Vivanco, a quien dijeron no apoyan en su búsqueda por la reelección, porque no ha respaldado a la comunidad Lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LLGBTTTIQ).

En conferencia de prensa, anunciaron que por segundo año consecutivo, tendrán que realizar una Marcha Virtual, por la contingencia de la pandemia de Covid-19.

En tanto, al ser cuestionados de los acercamientos con los distintos candidatos a cargos de elección popular, inmediatamente se deslindaron de la presidenta municipal con licencia y candidata a la reelección.

“No veo ninguna clase de apoyo para la diversidad sexual”, señaló Majo, integrante de la APPS.

-¿Ningún candidato se ha acercado a ustedes?

-Nosotros somos un colectivo plural, eso debemos aclarar, lo que sí quiero decir es que no estamos apoyando a Claudia (Rivera), porque muchos se han creído que estamos con Claudia Rivera, pero no es así.

“A final de cuentas todos aquí tenemos diferentes colores, unos del PRI, otros del PAN, o de otros partidos, pero quiero puntualizar que con Claudia como organizadores de la marcha, hemos desde el 2019roto la cercanía que teníamos”, sostuvo.

-¿Por qué la rompieron en 2019?

-Ella (Claudia Rivera), te lo podría responder mejor, ella sabe realmente lo que sucedió con el colectivo organizador de la marcha, donde nos sentimos hasta cierto punto traicionados.

“Yo sí le celebró que haya visibilizado el movimiento, sin embargo, no puede ser que con un subejercicio de mil millones de pesos no esté apoyando a la diversidad sexual, ya no digamos a la diversidad sexual, a la sociedad en general”, aseveró Majo.

Sobre la Marcha LGBTTTIQ, indicaron que se llevará a cabo el domingo 13 de junio, cuando se instalaran lonas con códigos QR,. Para que los interesados puedan conectarse.

Se instalará en espacios públicos en distintos municipios como Chiautla de Tapia, Cuetzalan, El Seco, Huauchinango, Amozoc, Hueyapan, Izúcar de Matamoros, Huauchinango, entre otros