La candidata de Nueva Alianza, Evelyn Hurtado Morales, señaló durante el debate de los aspirantes a la alcaldía de Puebla que no hay ciudadanos ni de primera ni de segunda sino que "todos somos iguales" y la gente está cansada de los gobiernos "ineptos" que no han solucionado los problemas; además, criticó la intención de reelegirse de Claudia Rivera.

Al resaltar su origen en la colonia Patrimonio ofreció defender los derechos de los poblanos y pidió que no se les tenga en el abandono. Aseguró que el elector ya no quiere a los mismos políticos de siempre.

En la propuesta económica dijo que habrá nuevas fuentes de empleo y en alianza con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se abrirá una bolsa de trabajo, además de la construcción de la Central de Abasto del Sur, que generará 50 mil nuevos empleos.

Otro programa que comprometió, en caso de ganar el próximo 6 de junio, es “Dame Chance” para dar el primer empleo a jóvenes.

De la propuesta social dijo que se implementará el programa “Denuncia tu Bache”, además prometió la pavimentación de 200 calles en el primer año. También, dijo, se creará el Instituto Municipal de la Salud Emocional, el “Programa de Recolectores Puebla Limpia” y el rescate de la Laguna de Valsequillo.

La crítica a Claudia

Evelyn Hurtado señaló directamente a Claudia Rivera y le dijo “te hablo como ciudadana, fuiste a pedir el voto a juntas auxiliares y no volviste, ahora ya no la aceptan por el tema de los moches. Todo Puebla reclama, tu pretendes reelegirte y no cumpliste. Y dos cosas son graves: la mentira y el silencio”.

Reiteró que la austeridad no es regresar el dinero a la federación ni que los impuestos estén invertidos en campañas políticas para una reelección.

La representante de Nueva Alianza dijo que los poblanos están cansados de escuchar a los mismos políticos de siempre: “Los poblanos están hartos que no haya respuesta a sus demandas”.

Lamentó que se hable de mantener austeridad si hay carencias, de devolver dinero a la federación que pudo utilizarse para apoyar a la gente durante la pandemia.

Hurtado Morales recordó que el ayuntamiento de Puebla trabaja con los impuestos que aportan los ciudadanos: “No te dejes por llevar por encuestas, se necesitan propuestas, todos somos iguales”.

Combatir la inseguridad

Para combatir la inseguridad, luego de que se han incrementado los delitos, expresó que hay que simpatizar con los ciudadanos, además, dijo que se necesita la iluminación y recriminó que actualmente las videocámaras se encuentran apagadas.

Finalmente, ofreció mejorar los salarios y horarios de los policías, crear bases de datos para mejorar la seguridad, patrullas rosas, la línea turquesa para acompañar a las mujeres violentadas y que se instalen albergues para atender a las mujeres que sean víctimas de violencia.