El pasado fin de semana se lanzó de manera oficial, el nuevo disco del colombiano Juanes, titulado “Origen”, el cual cuenta con 12 canciones cuidadosamente curadas de estilos originales diversos, que son un tributo a los artistas que influyeron en su formación musical.

De Origen

De la mano de Universal Music, se lanzó mundialmente el nuevo álbum de Juanes que, marca un regreso a sus raíces del inquieto músico de Medellín. Titulado "Origen", el disco es un conjunto de canciones tributo de artistas que influyeron y dieron forma a su maquillaje musical como aspirante a músico.

El álbum fue Coproducido con el multi ganador del Grammy Sebastián Krys y ya aclamado por Rolling Stone como "uno de los álbumes más esperados de 2021".

“Origen” cuenta con 12 canciones cuidadosamente curadas de estilos originales tan diversos como el tango, merengue, heavy metal, folk, reggae, vallenato, pop y rock , con Juanes a menudo reinventando completamente el sonido y el estilo como fusiones a través de múltiples géneros y es que lejos de batir remakes estándar, Juanes re imaginó su música favorita de maneras frescas y perspicaces, haciendo que cada canción sea verdaderamente suya, encontrando un nuevo significado y una profundidad no descubierta incluso en las composiciones más familiares.

El cantautor también logra convertir la diversa colección en un paquete orgánico sorprendentemente cohesivo. A pesar de los géneros, el nuevo álbum tiene un sonido distinto e integrado, anclado por un espíritu rockero con salpicaduras de festividad caribeña y cepas de soul latino.

El álbum hace versiones de canciones como "Volver", de Carlos Gardel; "Nuestro juramento", del ecuatoriano Julio Jaramillo; "No tengo dinero", de Juan Gabriel; "Could You be loved", de Bob Marley; "Rebelión", de Joe Arroyo; "Dancing in the dark", de Bruce Springsteen, "Sin medir distancias", de Diomedes Díaz.

El trabajo lo completan "Todo hombre es una historia", de Kraken; "El amor después del amor", de Fito Páez; "La bilirrubina", de Juan Luis Guerra; "De Oro", de la Familia André, así como "Y nos dieron las diez", de Joaquín Sabina.

Del Documental

"Origen" se estrena en conjunto con un documental exclusivo de Amazon Prime Video que muestra las actuaciones de las nuevas canciones en escenarios de cápsulas del tiempo al estilo de programas de televisión clásicos de tres épocas diferentes como son los 60s, 70 y 80.

El documental es dirigido por el ganador múltiple productor ejecutivo y ganador del Grammy Latino José Tillán y el múltiple director ganador del Grammy Latino Kacho López, el especial también cuenta con Juanes discutiendo la realización del álbum e interactuando con otros compositores como Juan Luis Guerra, Joaquín Sabina Fito Páez y Ziggy Marley, que comparten sus primeras reacciones a sus nuevas interpretaciones de su trabajo.

Los espectadores también encontrarán a Juanes abriéndose al público de una manera muy personal, explicando cómo estas canciones le influyeron, al tiempo que comparten imágenes nunca antes publicadas de él y su familia y sus primeros años.

Otros aspectos de esta producción son las actuaciones escénicas, con los músicos vestidos de época, que muestran cómo se divirtieron haciendo la música.

La entrevista con Juanes muestra por su parte un profundo respeto por los compositores y entusiasmo por la obra, reflejada en sus gestos expresivos y el brillo en sus ojos.

Y sus conversaciones de larga distancia con compositores que inspiraron el álbum muestran el cálido afecto y afinidad compartido por esta hermandad de artistas, un vínculo de hermandad.

Después de escuchar las nuevas versiones de sus canciones, cada artista a su vez expresa no sólo aprobación, sino deleite, para el gran alivio de un Juanes visiblemente nervioso.