Tras declararse triunfador en el debate, el candidato del PAN, PRI, PRD, Eduardo Rivera Pérez, llamó a sus seguidores a no confiarse porque las encuestas pintan bien y dan el triunfo, además, indicó que lo importante será llevar los votos y cuidarlos, pues nadie podrá derrotar a un equipo “chingón”.

Durante una reunión con simpatizantes en el Hotel Marriot de la 31 Poniente y bulevar Atlixco el candidato dijo que era importante dejar claro quién iba a ganar la elección, y aún con las provocaciones y la guerra sucia se pudo sortear sin engancharse. Dijo también que se dejó muy clara la exigencia que piden las poblanas y los poblanos, que es "corregir el rumbo", por eso hay una enorme responsabilidad hasta el 6 de junio.

Dijo que se ha hecho un trabajo en equipo con los candidatos a diputados locales y federales: “Hay que redoblar esfuerzos en los últimos tres días que faltan de campaña, pongamos atención en el cuidado de las casillas y motivar a simpatizantes. No podemos confiarnos porque las encuestas pintan bien y dan el triunfo, hay que concentrarse en la tarea”.

Eduardo Rivera Pérez advirtió: “Nadie nos puede derrotar cuando hay un equipo chingón que trabaja, que se dedica a hacer su trabajo”.

Con la presencia de los candidatos, además de los dirigentes estatales de los partidos, sostuvo que hay un equipo ciudadano que lo está respaldando, recorriendo todo el municipio.

El candidato sostuvo que se tiene la capacidad y la experiencia para hacer mejor las cosas por Puebla, por lo que dijo que es necesario redoblar esfuerzos en los últimos tres días, yendo con todo entusiasmo para contagiar a los electores.

Aseguró que vienen tiempos mejores para Puebla y llegarán las estancias infantiles, mayor seguridad, además de entregar buenas cuentas a las poblanas y poblanos.

Ganó la ciudadanía: Claudia Rivera

La abanderada por Morena-PT mencionó que en el debate ganó la ciudadanía, recordando de la “Cuarta Transformación” busca revertir décadas de malos gobiernos, de desigualdad, de corrupción, relacionando a los políticos del PRI y del PAN con la delincuencia, “eso motivó a que nos organizáramos como nación, como ciudad, y buscáramos un cambio verdadero”, dijo.

“Desde Morena nos enfocamos en no mentir, no robar, no traicionar; además de evidenciar lo que hicieron los gobiernos del PRI y del PAN. El municipio de Puebla tiene 290 asentamientos irregulares y me parece que esto los candidatos no lo saben, pero la ausencia de esa certeza jurídica no sólo genera intranquilidad, sino la ausencia de servicios públicos”, acusó.

Precisó que, a nivel nacional y local, la estrategia va centrada para consolidar un esquema de bienestar si se parte de 5 prioridades: Seguridad, Bienestar, Servicios públicos, Ordenamiento de la ciudad y Gobierno honesto, expuso.

Por último, se comprometió con la ciudadanía a desarrollar servicios básicos, como el alumbrado público, la recolección de la basura, obras hidrosanitarias, vialidades y espacios de recreación, “en donde los seres humanos podamos vivir la vida que más valoramos”.