El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los mexicanos para que el próximo 6 de junio se haga valer la democracia del país de manera pacífica y recordó que el miércoles finalizan las campañas, por lo que pidió a los gobernadores hacer valer el acuerdo electoral.

“En un llamado a todos los mexicanos. A todos y todas que apostemos a hacer valer la democracia de manera pacífica y sin violencia”, dijo este lunes desde Palacio Nacional.

Agregó que se debe “esperar a que el pueblo decida, y si así nos seguimos comportando en el futuro, y va a hacer un hábito la democracia, una actividad normal”.

López Obrador recordó que el miércoles concluye el periodo de campañas, por lo que, pidió a los gobernadores respetar el pacto firmado con autoridades federales para no intervenir en las elecciones, por lo que pidió a los reporteros de la fuente no cuestionarlo sobre temas electorales.

“Ojalá que no me pregunten de este tema, que no se mencione a personas […] En el fondo, lo que quiero plantear es que debemos de hacer valer el compromiso que tenemos las autoridades, el acuerdo que firmamos con los gobernadores para que se respete la voluntad de los ciudadanos", dijo