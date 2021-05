Las y los presidentes de las 7 mil 860 mesas directivas de casilla ya están recibiendo el material electoral que será utilizado el 6 de junio, día de las elecciones en Puebla. El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que esta acción se realiza con las medidas de seguridad necesarias para evitar incidentes.

De acuerdo a un comunicado emitido por el INE, el material que se entrega a los funcionarios de las mesas directivas de casilla se trata de las boletas electorales, es decir, para las diputaciones federales, locales y alcaldías, además de las actas de escrutinio y cómputo, actas de jornada, hojas de incidentes y demás documentación.

Se explicó que “para dar certeza a la documentación que se entrega, los sobres en que se introduzcan las boletas electorales son cerrados por los Capacitadores y Asistentes Electorales (CAE) en presencia del presidente de la mesa directiva de casilla, una vez que éste verificó la documentación al momento de recibirla”, se informó.

Adicional al material mencionado, el INE también entrega las urnas para cada elección, canceles electorales, los que no tendrán cortinillas por las medidas sanitarias por la Covid-19, líquido indeleble y mamparas especiales.

Como lo anticipó el vocal ejecutivo del INE, Marcos Rodríguez del Castillo, cada una de las 7 mil 860 casillas recibirá de sanitización como son toallas desinfectantes, aerosol desinfectante, cubrebocas, gel antibacterial, caretas para las y los funcionarios de casilla y cintas para señalizar.

El día de la jornada electoral será obligatorio el uso de cubre bocas, por lo que, quien no porte el cubre bocas no podrá ingresar a las casillas, de esta forma el INE contempló un paquete de cubre bocas, para otorgarlo a los electores que no porten este insumo sanitario el día de la jornada electoral.

La entrega de los paquetes electorales se realiza a través de los 15 Consejos Distritales, como lo establece la ley electoral, cinco días antes de las elecciones, el próximo 6 de junio.

Capacitado 99% de funcionarios

En entrevista, el titular del INE, Marcos Rodríguez del Castillo, informó que el 99 por ciento de los 70 mil 450 funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla ya fueron capacitados, quienes se harán cargo de la recepción de los votos de las y los ciudadanos, así como del escrutinio el 6 de junio.

El funcionario electoral informó que ante la pandemia de Covid-19 se implementó una nueva modalidad de capacitación, por lo que la capacitación corrió a cargo de las plataformas electorales.

“Las personas que fueron sorteadas como funcionarios y funcionarias de las mesas directivas de casilla tienen una modalidad virtual para capacitarse y esta es una capacitación que se está llevando a cabo, en este sentido se está llevando a cabo a través de una plataforma virtual a la que se puede acceder desde cualquier computadora, los contenidos para la capacitación se tendrá en cualquier horario y estará disponible los siete días de la semana de tal forma que el funcionario de la mesa directiva de casilla define su propio ritmo de aprendizaje y de avance en la capacitación”, explicó.

Rodríguez del Castillo informó que ya se entregaron 98 por ciento de los nombramientos a los funcionarios de las mesas directivas de castilla, por lo que en esta semana se concluye con este proceso.

Sostuvo que la pandemia de Covid-19 obligó a una nueva modalidad de capacitación y aplaudió la disposición de las y los funcionarios de las mesas directivas de casilla para este proceso que de relevancia ante las elecciones concurrentes.