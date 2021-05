En el cierre de campaña, rumbo al proceso del domingo seis de junio, se alcanzarán dos dígitos de diferencia para mantener la "Cuarta Transformación" en Puebla, advirtió Claudia Rivera Vivanco al priorizar que los ciudadanos han sido los únicos ganadores del debate desarrollado por el Instituto Electoral del Estado (IEE).

La abanderada de Morena-PT proyectó que con todo y pandemia, los seguidores del movimiento sí acudirán a sufragar para consolidar el proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador desde la presidencia.

“Si consideramos y proyectamos que tendremos alta participación sobre todo los simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional que va a permitir alcanzar los dos dígitos, eso estamos observando”, subrayó.

Rivera Vivanco dijo que Puebla es una ciudad obradorista que refrendó su confianza en 2018, después del primer triunfo en el 2012.

En ese marco, insistió que llevan dos años y meses en el ayuntamiento, donde han luchado por cambiar toda la corrupción de décadas generada por el PRIAN.

“Todo Morena y el PT estamos enfocados para ir en tres de tres en la votación de diputados locales y federales, y en las presidencias, creo que eso refuerza esta certeza de que vamos a avanzar los dos dígitos, y también porque Puebla saldrá a dar la batalla para alcanzar los dos dígitos”.

Consolidar área de inteligencia SSC

Además, anunció la consolidación del área de inteligencia para cerrar espacios a la logística criminal, unidad canina con adquisición de 10 nuevos ejemplares expertos en combate contra las drogas.

Entre sus objetivos está el fortalecimiento del 072 para atender reportes ciudadanos, en menos de 72 horas.

“Será por el sistema de geolocalización más eficiente atender cada uno de los reportes y conocer de qué tipo son, a fin de que tengamos hora de registro y al finalizar marcar el minuto en el cual ya fue solventado”.

Priorizó que en seguridad que las estrategias que ya ha dado a conocer durante la campaña, se sumará la unidad de inteligencia criminal y a la unidad canina.

Insistió que no se busca esperar a bajar la incidencia delictiva, sino a prevenir desde todos los frentes la comisión de los delitos.

“En dos años se pudo fortalecer el equipo K9 o los binomios que van acompañados con estos perros especialistas en detectar explosivos, armas, la idea es ampliar esta unidad para adquirir 10 nuevos ejemplares que hagan frente a las demandas de prevención”.

Sólo ciudadanos ganan

Valoró que los ciudadanos son únicos triunfadores del debate desarrollado por el IEE, por ser una herramienta más para consolidar la continuidad de la "Cuarta Transformación".

Insistió que es un derecho ordenado por la ley a favor de la democracia, para conocer más de los perfiles que compiten por las presidencias municipales.

“Aunque son unos cuantos minutos es tiempo suficiente para que se pueda percibir y observar las personalidades y formas que se transmiten, hablan y dicen, así los ciudadanos van articulando las propuestas, se comparten datos, etcétera”.

Lamentó que en este proceso 2021, al igual que en 2018, se trató de evitar el desarrollo del debate, pero al luchar y presionar para generar las condiciones para difundir las propuestas, datos duros, situaciones históricas de todas las fuerzas políticas.

“Esta ocasión fue similar porque se dieron cuenta que se propuso e hizo, todas las condiciones estaban pero nuevamente se tuvo que luchar para que los demás candidatos de otros partidos pudieran aceptar respetar el derecho de los ciudadanos al ejercicio”.

La morenista dijo que el debate logró transmitir a los ciudadanos la estrategia de acciones que busca ampliar o continuar durante el periodo 2021-2024, por tener un diseño técnico, jurídico y presupuestal viable.

“Me parece que nos permitió evidenciar que nuestros más de cinco ejes y 50 acciones están basadas en un diseño técnico, jurídico y presupuestal viable, es decir, no son cosas que apenas vamos a ver, sino que están ocurriendo y por supuesto que se van a materializar; permitió confirmar que los demás candidatos no traían estos elementos, no conocer mucha información, estrategias ni describir en dónde estamos y hacia dónde vamos para revertir décadas de daños”.

Puntualizó que con sus propuestas "no va a ver si se puede", están ocurriendo ya en dos años con la trasformación y un año con la pandemia y aun así ha sacado adelante al municipio.