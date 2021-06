Los presuntos responsables del asesinato de la candidata a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, Alma Rosa Barragán, ya fueron detenidos, aseguró este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde Palacio Nacional, el presidente explicó que en “casi todos” los casos de agresiones contra las y los candidatos a un cargo de elección popular, registrados durante este proceso electoral, ya se tienen detenidos a los presuntos responsables.

“Casi en todos los casos se tienen detenidos a presuntos responsables (…) Se han presentado denuncias sobre estos hechos y queremos informar cómo se ha avanzado en el castigo de los responsables. Hasta en el caso reciente de la candidata de Guanajuato, ya ayer hubieron detenciones”, dijo.

Agregó que “lo digo porque a los que se portan mal les puede llegar la información, que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada, porque están bien parados, porque tienen comprado a las autoridades, porque tienen influencias, eso ya no aplica”.

Alma barragán fue atacada a balazos por hombres armados, mientras realizaba actividades proselitistas