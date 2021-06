A menos de una semana de las elecciones, la candidata a la reelección por la diputación en el Distrito 10, Nora Merino Escamilla, afirmó que aunque entró tarde a la campaña su labor en la zona en estos tres años la fortaleció.

En videoconferencia de prensa, la también presidenta del Congreso de Puebla, reafirmó que se ha sumado a las campañas sin violencia de género, al señalar que son muchas las mujeres que han sufrido ataques.

Asimismo, sostuvo la abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Trabajo (PT) que tiene una ventaja considerable sobre sus contendientes a quienes vencerá el próximo domingo en las urnas, simplemente porque se dedicó a hacer trabajo.

Detalló que ha visitado 115 colonias y unidades habitacionales, luego de que arrancaron tarde el 12 de mayo, hasta que por órdenes del Tribunal Electoral, le dieron la candidatura.

“Vamos a ganar con todo y la premura, hemos demostrado la capacidad para integrarnos, entregarnos y recorrer las diferentes colonias y unidades habitacionales”.

“Uno de los factores fundamentales, es que no hubo una semana que visitara mi distrito, lo que nos dio las cartas credenciales para poder regresar”, aseguró la candidata.

Dijo que tuvo un gran cierre de campaña, en el que recibió el respaldo de candidatos, diputados locales y federales, así como directivos de los partidos Morena y PT.

De este modo afirmó que tiene una ventaja considerable, sin embargo seguirá trabajando en campo y con reuniones constantes por todo el distrito.

Violencia de género

En cuanto a los ataques a candidatas por violencia de género, se unió a la petición para que el Instituto Electoral del Estado (IEE) garantice la seguridad de las participantes en el proceso.

“Nos hemos sumado a una campaña sin violencia, desde el 2018, hemos sido puntuales de lo que es la violencia política de género, el IEE tiene que dar respuesta, certeza y herramientas”.

“Todas lo hemos padecido, hay que identificarla y denunciarla, que se hable de lo que hicimos y de lo que no hicimos, y no criticar por el físico o en lo privado y particular. No lo podemos permitir, sobre todo cuando ya es un acoso”, sostuvo.

Nora Merino Escamilla señaló que se debe dar la seguridad a todas las mujeres "que estamos participando en el proceso electoral, y no sólo las que estamos visibles, también las del interior del estado".

“El trabajo de la legislatura 60, es la que ha dado mayores herramientas para poder seguir desarrollándose a las mujeres y se siga en el camino, lo que ya exista se respete”, sentenció.

“Que el cargo de elección popular no sea una actividad peligrosa, se debe buscar la forma de dotar mayores herramientas a las mujeres”, concluyó.