Durante su cierre de campaña, Haydée Campos dice que está convencida de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recuperará la presidencia municipal de Acatlán de Osorio, municipio en el que antes fue bastión, al recuperar la cercanía con la gente, purificar su proyecto y al haber soltado los políticos que fueron lastre de mala imagen y malos resultados.

Con el calorcito que mengua apenas comienza a meterse el sol en los cerros de la Mixteca Poblana, la candidata, quien tiene experiencia como titular del DIF en esa demarcación, docente y abogada, se sentencia que ese instituto político aprendió la lección que le dieron los acatecos en las últimas votaciones, cuando el Movimiento Regeneración (Morena) se llevó la alcaldía, para “decepcionar” en la administración municipal.

“Hoy hemos emergido de las cenizas”, dice la abanderada, quien también tiene en su currículum un cargo como diputada local suplente.

En entrevista, sin temas pactados y sin tiempo límite, Haydée habla sobre la caída y el resurgimiento del tricolor, su partido; las mujeres y su participación política, además del trabajo coordinado con el gobierno del estado.

-¿Cómo cierras, cómo te sentiste? -es la pregunta tras su cierre regional, el sábado pasado.

-La verdad muy contenta. Fíjate que aquí en Acatlán, en la contienda anterior, estuvimos en cuarto lugar. Acatlán es un bastión priista, sin embargo, el efecto López Obrador llevó al PRI al cuarto espacio. Hoy hemos emergido de las cenizas, afortunadamente con el cierre que dimos, pues yo creo que hemos emergido y hemos emergido nuevamente como bastión priista.

“Yo creo que se unieron muchísimos factores (para perder), primero, estábamos hablando de que el candidato había sido un ex presidente municipal; creo que el tema de la reelección siempre es incierto, siempre es difícil, aún con una muy buena calificación saliendo de la administración, y el segundo aspecto que yo veo que fue así como contundente, fue el tema del efecto López Obrador (…) se corrobora que a pesar de que no existiera candidato bueno, se ganó en muchos municipios a través de Morena y sin candidato, entonces qué te quiere decir esto, pues que la gente votó ciegamente por Morena, ya que lo encabezaba López Obrador”.

Con la derrota del PRI en Acatlán de Osorio, Haydée Campos observó la salida de muchos de sus integrantes. De acuerdo con ella, el tricolor no se debilitó, sino que se recompuso. Fue un efecto, al fin de cuentas, beneficioso.

“Los que han salido del partido, con todo respeto, yo creo que han hecho que podamos tener un proyecto purificado, un proyecto oxigenado, con sangre nueva, con sangre que emerge y sobre todo con perfiles ciudadanos que únicamente buscan dar resultados en el municipio de Acatlán.

“Hoy creo que lejos de hacernos un mal que se hayan ido, nos están haciendo un bien, porque la gente ya estaba cansada de ciertos, podríamos decir así, actores políticos que estaban en el partido.”

La candidata acepta que el Revolucionario había perdido cercanía con la gente y que no se comprometía con la población. Hoy, afirma, la situación es diferente.

Mujeres y política

Haydée Campos es una convencida de que las mujeres están preparadas para sacar adelante los problemas del municipio, sin necesidad de que alguien más gobierne desde las sombras.

“Pese a tener una administración municipal (actualmente) encabezada por una mujer, sin embargo, ha sido una mujer que nos ha dejado a las mujeres con la visión de Acatlán, como limitadas, como no preparadas para gobernar, como estando pendientes que alguien más tome las decisiones por nosotras como gobierno.

“Yo creo que hoy, a mí me da la oportunidad de demostrar que las mujeres de Acatlán sí podemos estar preparadas. No somos mujeres improvisadas para gobernar, muy por el contrario, somos lo suficientemente capaces en las áreas que nos pongan para poder dar resultados, esa es la innovación de este proyecto, que hoy estamos uniéndonos todo el género para demostrar que las mujeres de Acatlán sí podemos gobernar”.

Durante sus recorridos por cada una de las comunidades del municipio, Haydée Campos se encontró con carencias, pero principalmente con quejas de la gente que no se siente escuchada por las actuales autoridades de Morena.

“Mira, desafortunadamente en todas las áreas (del gobierno municipal) hay inoperancia, yo creo que hoy vas a ir a la administración municipal como para ver que todo está cerrado.

“Hoy la población de Acatlán, con esta administración que está por salir, pues esperaba mejores resultados con el tema de asistencia social, para el tema de salud más conciencia en apoyo a las familias, a madres solteras, a ser cobijo de mujeres vulnerables y hoy no se tiene eso.

“Si algo me queda claro es que los gobernantes de Morena hoy han demostrado que no estaban capacitados para gobernar. Fueron gente improvisada, por eso no dan resultados y lo que es peor, yo creo que se fue la gente con el efecto de que les iban a dar resultados, a hacer cambios en la administración”.

Trabajo coordinado

Con la confianza de que tendrá un buen resultado en las votaciones del 6 de junio, Haydée Campos sabe que, como una política de profesión y profesional -lo subraya-, debe trabajar de manera coordinada con todos los niveles de gobierno.

“A mí me queda claro que cuando uno es político de profesión, y sobre todo de experiencia y sabe uno la labor política, debe ser de respeto, indudablemente, de coadyuvancia en los temas que tengamos que trabajar juntos, de solidarizarnos donde tengamos que solidarizarnos.

“Algo quiero y es darle resultados a mi gente, trabajar junto a mi gente y si eso le apuesta a sentarme con mi gobernador, la investidura de mi gobernador tendrá que ser una investidura de respeto hacia él, hacia la figura que representa, obviamente hacia la figura que yo represento; yo creo que podemos trabajar de la mano, a mí me queda claro ese tema porque soy política y porque yo no tengo ninguna contrariedad en trabajar con todos mientras sea para darle resultados a mi municipio”, concluye la candidata del PRI a la presidencia municipal de Acatlán de Osorio, Puebla.