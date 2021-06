El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, confirmó esta noche que dio positivo a Covid-19, indicando que por el momento sus síntomas son leves, mientras ya se encuentra en aislamiento.

“Les comparto que me hice una prueba Covid y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo”, informó el exmandatario vía Twitter.

También, lamentó no poder asistir a los cierres de campaña que tenía programados, llamando a la población a salir a votar este 6 de junio en contra del “autoritarismo”.

“Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo”, concluyó.

