Lupita Daniel asegura que a unos días de culminar su exitosa campaña electoral “huele a triunfo” porque no sólo las encuestas lo ubican así, sino porque en sus recorridos, reuniones y otras actividades proselitistas ha sentido la calidez y apoyo de los habitantes.

Tras cerrar campaña con una multitudinaria caminata en la Junta Auxiliar de Sancórum, la candidata a la presidencia municipal de Cuautlancingo, por la Coalición Juntos Haremos Historia, aseguró estar 10 puntos arriba en las preferencias electorales, por eso dijo están desatados con la guerra sucia, en referencia a partidos corruptos opositores.

Al respecto aseveró que Cuautlancingo ya decidió y no hay duda de que se dará continuidad a un proyecto con rumbo y de bienestar para los ciudadanos.

En un ambiente de fiesta, con música y acompañada por cuadrillas de huehues, en el que destacaron los Legendarios de Sanctórum, la candidata Lupita Daniel recorrió las principales calles de esta Junta Auxiliar.

Posteriormente en la explanada de la localidad junto con la Candidata a la Diputación Local por el Distrito 9, Melissa Jauli, pidió a la población defender el voto, “los demás van a querer cometer fraude, porque ya no saben que inventar, están desesperados, pero no los vamos a dejar este seis de junio vamos a ratificar una vez más, que Cuautlancingo ya no los quiere, los quiere, pero fuera”.

Resaltó que Cuautlancingo hoy está unido, hoy está fuerte y por eso pidió votar este 6 de junio por los candidatos de Morena, por las candidatas Nay Salvatori, por Melissa Jauli y por Lupita Daniel, “ya les ganamos una vez y les vamos a volver ganar, porque los ciudadanos están decididos a seguir con este proyecto de continuidad y nosotros estamos convencidos de seguir trabajando por la Cuarta Transformación”.

Finalmente, como en cada junta auxiliar, donde ha cerrado campaña, Lupita Daniel destacó que en Sanctórum se ve la fuerza a tan sólo unos días de consolidar este triunfo, porque Morena es la esperanza de México, “vamos a demostrar que las mujeres, si podemos, si sabemos y si queremos gobernar, porque lo que les duele es que una mujer les va a ganar 2 veces, por eso este 6 de junio, juntos haremos historia”.