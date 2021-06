Las leches que se entregaron en Bosques de San Sebastián son responsabilidad del ayuntamiento de Puebla, mas no del gobierno del estado, aclaró el mandatario, Miguel Barbosa, quien dijo que estos alimentos fríos fueron entregados del DIF Estatal al DIF Municipal desde el año pasado y que hasta ayer fueron repartidos y vendidos, ya caducos por la administración municipal y en la víspera de las elecciones concurrentes.

El gobernador, advirtió que “ya le paren”, con estas acciones y deslindó a su administración de este tema, el que fue denunciado por el candidato a diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo.

“Es un material caduco ya, ya no puede entregarse, es material 2020 ya está caduco, y sé que hay un anuncio de que van a entregar a una escuela el día de hoy los del DIF Municipal, ya que le paren y que no aprovechen el material que se entrega por el DIF Estatal y DIF Nacional a los municipios para que se cometa este tipo de corrupción, no vamos a parar de hacer las investigaciones y de castigar a quien se tenga que castigar”, advirtió.

El mandatario local dijo que hay dos personas detenidas por estas acciones, por lo que se llegará al fondo de las investigaciones, pues esto es un posible delito electoral, en el que habrían incurrido autoridades municipales.

Te hago un llamado @eduardorivera01 y @xitlalicceja a que dejen de realizar estas prácticas ilegales que son delito electoral como la repartición de leche a 5 días de la elección @fepad_cdmx @puebla_iee @inemexico @partidomorenamx @fiscaliapuebla pic.twitter.com/PLO3BPg0kV — Alejandro Carvajal (@acarvajalh) June 1, 2021

El proceso de entrega de desayunos fríos

El gobernador, explicó que los desayunos fríos se entregan por parte del DIF Estatal al DIF Municipal, por lo tanto, son las autoridades municipales las responsables de este reparto a los ciudadanos empadronados previamente.

El año pasado fueron entregados paquetes de desayunos fríos, pero el DIF Municipal argumentó que ante la falta de clases presenciales no pudo entregar estos paquetes a las familias, por lo que fue responsabilidad del municipio de Puebla resguardarlos.

Se detectó además que los desayunos eran vendidos a través de redes sociales, lo que además es un tema ilegal ya que los desayunos se entregan bajo un padrón de beneficiarios: “Los DIF Municipales los tienen que entregar conforme a padrones en escuelas, a escuelas o a personas. Qué ocurrió, a finales del año 2020 el DIF Municipal habló con el DIF Estatal sobre las dificultades que había tenido con los desayunos fríos por el tema de la pandemia porque habían estado cerradas las escuelas”, detalló el gobernador.

El martes, un grupo de personas fueron convocadas en Bosques de San Sebastián para la entrega de estos paquetes alimentarios, pero esta responsabilidad recae en el ayuntamiento de Puebla, más no en el gobierno del estado.

El diputado federal Alejandro Carvajal hizo la denuncia a través de redes sociales y responsabilizó a Eduardo Rivera Pérez, pero el candidato de la coalición “Va por Puebla” se deslindó de los hechos, pues además de no ser autoridad, es un tema que compete exclusivamente al ayuntamiento de Puebla.

Finalmente, el gobernador reiteró que se llegará a las últimas consecuencias de este caso, pues esto constituiría un delito electoral.