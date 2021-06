El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, instruyó a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ana Lucía Hill Mayoral, a que atienda a las familias Sánchez Xalamihua y Sánchez Alamillo, que fueron estafadas, pues recibieron llamadas telefónicas con el argumento de obtener apoyos para ayudarlas a la reconstrucción de su vivienda, dañada por el socavón formado de manera natural en Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla.

“Instruyó a que la secretaria de Gobernación, tome conocimiento de este hecho y que proteja a la familia de las estafas, que presente las denuncias, que capturemos a esos ladrones y que no dejemos que se aprovechen de la gente”, dijo el gobernador.

De acuerdo al testimonio de las familias, hicieron dos depósitos dando un total de tres mil 900 pesos a la cuenta 4152 31 37 85 59 67 97, pues supuestamente obtendrían un apoyo para la reconstrucción de su vivienda, lo que no ocurrió, por ello es que solicitaron el apoyo del gobierno del estado, pues el socavón dañó su vivienda.

Y es que, el socavón comenzó a formarse de manera muy leve pero cada día se ha extendido más hasta afectar una vivienda, ubicada además junto a terrenos ocupados para cultivo.

Crean comisión para atender socavón

Por instrucción del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, se creó la Comisión Intersecretarial que evaluará y atenderá las necesidades que surjan a partir de la formación natural del socavón que apareció en Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla y que a diario va creciendo.

En conferencia de prensa, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, informó que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ana Lucía Hill Mayoral, es quien encabeza dicha comisión que además está integrada por la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Desarrollo Rural y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.

El gobernador señaló que este tema tiene que atenderse, analizar las causas del desprendimiento de la tierra, el agua que ahí está y para ello estarán grupos especializados trabajando en este tema, incluso, la titular de la Segob, Ana Lucía Hill Mayoral abundó en que ya están en marcha los estudios.

Ya en una conferencia de prensa anterior, el gobernador se pronunció por el apoyo a la familia afectada, por lo que será a través de la Segob, como se atienda este tema, es decir, que se presente la denuncia y que se proteja a la familia.

Especialidades en Universidad de la Salud

En otro punto, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, informó que la Universidad de la Salud tendrá que analizar y planear la creación de especialidades, esto a pregunta expresa con respecto a la pandemia del Covid-19 por la que se atraviesa.

“Cuando la Universidad de la Salud tenga el desarrollo académico correspondiente, pensará, proyectará, planeará la creación de especialidades, no me metería en saber cuáles son las especialidades que debe formar una universidad que esta en proceso de crecimiento, no descarto esta idea”, comentó el gobernador.

A partir del ciclo escolar 2020-2021 comenzó a funcionar la Universidad de la Salud en Puebla, la que fue un compromiso de campaña del gobernador y que se hizo realidad ya en su administración, por lo que el ciclo escolar que iniciará en agosto serán la segunda generación de estudiantes de medicina.