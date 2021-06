"¿Para nosotros los pobres no existe la justicia? ¿Por qué somos campesinos nunca nos van a hacer justicia?”, cuestionaron la familia Palacios Casildo, quienes desde el pasado 21 de febrero han padecido un calvario esto luego de que a pesar de denunciar a los presuntos responsables de la muerte de su hijo Juan José, estos continúan libres y aseguran que son protegidos por el edil del municipio de Tlachichucha y su regidor, Miguel Morales Zenteno y Amancio González Vázquez, respectivamente.

Entre lágrimas y el sentimiento de impotencia, Rosa Casildo Sánchez refirió que su hijo Juan José Palacios Casildo (de 27 años) caminaba a un costado de la carretera de San Nicolás Buenos Aires- Tlachichuca a la altura del kilómetro 15, cuando —según varios testigos— fue atropellado por una camioneta conducida por Avelino “N”, quien junto con su copiloto Miguel “N”, venían presuntamente en estado de ebriedad.

Agregó que, pese a que se dio parte a los policías municipales de Tlachichuca, quienes no llevaron a cabo los protocolos de primer respondiente para detener y poner a disposición a los presuntos responsables, como asegurar el vehículo para proceder con las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades; por lo que, presumen un abuso de poder y tráfico de influencias.

Al no contar con el apoyo de la policía municipal, la familia levantó la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla de la Agencia del Ministerio Público de Ciudad Serdán: PGEP/CDI/FIR/ CHALCHICOMULA-I/001901/2021; sin embargo, acusaron que tanto ellos, como su abogado defensor, han sido víctimas de intimidaciones por parte de las autoridades municipales.

Y es que señalan que el presunto responsable Avelino “N”, es yerno del regidor de Educación, Amancio González Vázquez; por lo que, acusan que son protegidos por el actual edil de Tlachichuca, Miguel Morales Zenteno.

“Estamos desesperados, nosotros solo somos campesinos, no tenemos dinero (…), queremos justicia, pedimos al señor Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa que nos ayude (…) los responsables siguen libres y se han burlado de nosotros diciéndonos que no tenemos dinero y varias veces nos han dicho que ‘pues a cuántos perros matamos, para que tengamos que hacernos cargo”, manifestaron en repetidas ocasiones la familia de Juan José Palacios Casildo quienes exigen que no se dé carpetazo al caso, pues a poco más de tres meses no han tenido respuesta por parte de las autoridades ministeriales de Ciudad Serdán.

Exigen justicia Asimismo, responsabilizan directamente a las autoridades municipales en caso de que les llegue a pasar algo a ellos o a sus familiares, ya que denunciaron que han sufrido hostigamiento e intimidación de la policía municipal de Tlachichuca, cuyos elementos rondan su casa y le han tomado fotos a su vehículo y al del abogado que lleva el caso.

Finalmente, los padres y hermanos de Juan José Palacios Casildo piden la intervención del mandatario estatal, Miguel Barbosa Huerta, así como del fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal para que no se dé carpetazo al caso y sanciones a los funcionarios responsables de las omisiones y el castigo a los responsables, pues advirtieron que en caso de no tener respuesta acudirán a la ciudad de México.