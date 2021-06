No entregar los ahorros por trabajar más de 28 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es igual a un robo, gritaron médicos pensionados y jubilados para exigir el pago inmediato. Durante la protesta, el personal furibundo por la falta de solidaridad en estos días de pandemia Covid-19 del IMSS, reconoció la calidad de los servicios médicos ofrecidos.

Los jubilados y pensionados priorizaron que esta retención injusta de sus pagos de cuotas para el ahorro, la realiza su expatrón en contubernio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El grupo subrayó que desde mayo han tenido mesas de trabajo con autoridades de diferentes instancias gubernamentales, pero todo se ha quedado en promesas.

La, cuales contrastan con el trabajo diario realizado durante sus más de 50 ó 60 años de servicio diario al seno del IMSS y con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el sentido de no engañar, no robar y no ser corruptos, pero en Puebla ocurre todo lo contrario.

Desde las afueras del SAT de la 16 de Septiembre entre 5 y 7 Oriente, el grupo que exige el pago de pensiones y jubilaciones, advirtió que proyectan acciones a nivel nacional si en Puebla continúan negando la entrega del recurso que no es de ninguna dependencia local ni federal.

Los inconformes se hicieron acompañar de cartulinas donde se podía leer: "No entregar ahorros a los jubilados, es lo mismo que robarlos”, “La Uncimss reclama justicia social", "Hacienda entrega nuestros ahorros” y Nuestras cuotas son justas; del trabajo diario".