Este domingo, el público mexicano vivió una auténtica montaña rusa de emociones luego de que el piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez obtuviera la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán.

La carrera para el piloto azteca, de la escudería Red Bull, estuvo llena de emociones comenzando por los antecedentes, pues Bakú ha sido la pista que mejores resultados le ha dejado a 'Checo' Pérez en su travesía por la F1 al sumar dos podios en 2016 y 2018.

El piloto tapatío arrancó el circuito en la sexta posición y con el avance de las vueltas, el piloto de la escudería Red Bull fue ganando terreno y llegó el momento en el que se ponía en la parte más alta de la competencia.

Los pronósticos para 'Checo' Pérez no eran alentadores previo al Gran Premio, pero una serie de circunstancias como la ponchadura del neumático izquierdo de Max Verstappen, compañero de escudería y líder momentáneo de la carrera, le daban esperanzas al azteca de subirse al podio.

Esto provocó que se determinara bandera roja para limpiar los escombros a dos vueltas del final y a su vez, regaló un cardiaco final en dónde ahora Pérez y Hamilton lucharían codo a codo por el GP de Azerbaiyán.

Cuando todo parecía que el siete veces campeón de la F1, Lewis Hamilton, se quedaría con el GP, sorprendió a todos al quedar fuera por un error “de principiante”, el cual le costó la victoria y los puntos para la escudería de Mercedes-Benz y aseguraba la victoria para el mexicano.

Sergio 'Checo' Pérez conquisto el Gran Premio de Azerbaiyán y se colocó por arriba del alemán Sebastian Vettel (Aston Martin) y al francés Pierre Gasly (AlphaTauri).

Tras su victoria, el mexicano aseguró que esta carrera fue muy especial, pues por primera vez en la historia de la Fórmula 1, un Gran Premio acabó decidiéndose a una vuelta.

