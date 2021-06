Además de pedir un proceso limpio y libre, el sector empresarial exhortó a los candidatos de los diversos partidos políticos a respetar la voluntad de los votantes durante la jornada electoral de este domingo 6 de junio.

En compañía del presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJEP), Antonio García Pedroche, los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ignacio Alarcón Rodriguez Pacheco; Canaco, Marco Antonio Prósperi Calderón; Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Héctor Sánchez Morales; el representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Fernando Treviño Núñez, pidió a la comunidad salir a votar para legitimar a los triunfadores de la contienda.

En ese marco, conminó, a las autoridades electorales a garantizar la legalidad y a defender el voto ciudadano y a investigar los casos que alteren el voto como las supuestas llamadas telefónicas de la candidata de Morena-PT al ayuntamiento de Puebla, Claudia Rivera.

#EnHilo 👉🏻 El presidente de @CoparmexPuebla, @fernandotrevino, revela que el reporte más grave que han tenido en la jornada electoral es el del intento de secuestro de la candidata del PAN del Distrito XXIV, Yolanda Rodríguez de Jesús. 🗳️



Vía @jamsmilan 📹 pic.twitter.com/9hISKgZScs — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) June 6, 2021

Bajo esa perspectiva, indicó, que a través del programa de observación desarrollado por el sector empresarial sumaron 10 incidencias a lo largo de la mañana por las llamadas telefónicas que recibieron los ciudadanos, él incluido, desde el número 2228652636 para pedir el voto a favor de la candidata Claudia Rivera, por lo que llamó a los contendientes a evitar estas prácticas.

"Me parece lamentable que a estas alturas, se esté presentando esta situación, me llamaron muy temprano. No sé si es una campaña negra de alguien".

Subrayó que la iniciativa privada percibe es la petición de un voto a favor de la aspirante de Morena-PT.

"Lo que queremos nosotros son elecciones limpias, transparentes, justas y que la gente salga a votar".

Valora participación

La gran participación ciudadana en las primeras horas de la jornada electoral, valoró, el presidente del CCE, Alarcón Rodríguez Pacheco al confiar que la jornada concluya sin ningún incidentes.

"Hacemos un llamado a la sociedad para romper la apatía y alcanzar el 51 por ciento de participación ciudadana".

Además llamó a la sociedad a no caer en actos ilícitos que pongan en riesgo la seguridad de estos comicios.